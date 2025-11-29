山西畫家街頭「樹洞繪畫」不到24小時被城管要求清除　市民感惋惜

街頭藝術遇上規章制度，城市需要規矩，還是需要温度？這兩天，山西運城的一位畫家登上了熱搜。她在街頭樹洞創作的繪畫作品，沒想到存在時間還不到24小時，就被城管要求清除！



事情是這樣的，女畫家苗苗在運城市中心的街邊樹洞上，用環保顏料創作了五六幅展現當地特色的畫作。關公文化、鹽池風光……這些運城元素讓原本不起眼的樹洞煥然一新。

近日，山西一女畫家街邊樹洞作畫，被責令塗掉，城管表示會影響市容。（微博@新京報）

官方稱未經過相關部門審批 任何內容不可在街頭塗畫：

苗苗在接受採訪時這樣說道：

初衷很簡單，就是想用手中的畫筆，為城市增添一些藝術氣息。

然而第二天，城管部門就找上門來，要求她將畫作清除。這個決定讓不少圍觀市民感到惋惜，有人拍下畫作照片發到網上，隨即引發熱議。

有網友認為，城管的做法無可厚非，美化市容應該先申請報備：「否則廣告明天就能滿大街都是。」

也有不少網友為苗苗鳴不平，認為這些畫作美化了城市環境，給街頭增添了生機與活力，簡單地「一抹了之」顯得有些機械。對此，相關工作人員解釋道：

個人確實不能擅自在公共區域隨意作畫，必須先經過審批。

運城市文旅局表示，歡迎藝術家在合規的前提下，用作品宣傳運城文化。其實，用藝術點亮城市角落的案例，在不少地方都能看到。太原迎澤公園、江蘇綠博園的荷蘭園院、天津五大道。這些案例證明：藝術與城市管理，完全可以和諧共存。

值得慶幸的是，運城樹洞畫事件最終迎來了轉機。城管部門表示將優化審批流程，並把樹洞彩繪納入城市微更新項目庫。文旅局也計劃將這些畫作納入「城市微旅遊」路線。

規矩很重要，但給善意留個出口，或許能讓城市更有温度。那麼，這事兒你怎麼看？是支持城管嚴格執法，還是認為應該給街頭藝術更多空間？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】