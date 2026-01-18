機械人將再登央視馬年春晚舞台 網民：期待更有挑戰性的表演
撰文：盛昀
出版：更新：
距離農曆春節還有近一個月時間，《央視新聞》報道，1月17日，央視馬年春晚順利完成首次綵排，繼去年蛇年春晚後，機械人將再度登上春晚舞台。
據報道，本次馬年春晚主題為「騏驥馳騁 勢不可擋」，從中華優秀傳統文化中汲取智慧和力量，將寓意自強不息、銳意進取的生肖馬元素巧妙融入創作。舞美設計中，運用了AI、AR、XR等科技手段，在虛實之間營造沉浸立體式視覺效果。
同時，繼蛇年春晚扭秧歌的智能機械人躋身「頂流」後，機械人將再度登上春晚舞台，用科技范和新鮮感的創意火花彰顯科技進步的新氣象。
+20
網民評論：
「去年機械人扭秧歌大出圈，今年難度大概升級，跳一些更有挑戰的。」
「平時的機械人視頻太多了，估計這次在春晚上的表演，如果沒有超預期表現的話，就談不上驚艷了。導演壓力山大！」
「演唱會機械人都能翻跟頭、跳街舞了，期待今年的高科技有更高的發展。」
「上強度，機械人魔術。」
「掃遍」東南亞 中國品牌靠什麽拿下八成市場？宇樹人形機械人倒掛金勾爆瓜 高難度凌空飛踢嚇壞創始人王興興宇樹人形機械人測試出包「誤踹」工程師 馬斯克評論「笑哭」表情優必選預告明年推機械人WalkerS3 佈局香港推動機械人陪伴進家庭