機械人將再登央視馬年春晚舞台　網民：期待更有挑戰性的表演

距離農曆春節還有近一個月時間，《央視新聞》報道，1月17日，央視馬年春晚順利完成首次綵排，繼去年蛇年春晚後，機械人將再度登上春晚舞台。



馬年春晚綵排。（@春晚）

馬年春晚綵排。（@春晚）

據報道，本次馬年春晚主題為「騏驥馳騁 勢不可擋」，從中華優秀傳統文化中汲取智慧和力量，將寓意自強不息、銳意進取的生肖馬元素巧妙融入創作。舞美設計中，運用了AI、AR、XR等科技手段，在虛實之間營造沉浸立體式視覺效果。

蛇年春晚上，機械人不斷變換隊形、舞動身體，除了會多角度旋轉手絹，將手絹丟出後還能接住。（影片截圖）

機械人不斷變換隊形、舞動身體，除了會多角度旋轉手絹，將手絹丟出後還能接住。（影片截圖）

同時，繼蛇年春晚扭秧歌的智能機械人躋身「頂流」後，機械人將再度登上春晚舞台，用科技范和新鮮感的創意火花彰顯科技進步的新氣象。

+ 20

網民評論：

「去年機械人扭秧歌大出圈，今年難度大概升級，跳一些更有挑戰的。」

「平時的機械人視頻太多了，估計這次在春晚上的表演，如果沒有超預期表現的話，就談不上驚艷了。導演壓力山大！」

「演唱會機械人都能翻跟頭、跳街舞了，期待今年的高科技有更高的發展。」

「上強度，機械人魔術。」

