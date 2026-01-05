宇樹人形機械人倒掛金勾爆瓜　高難度凌空飛踢嚇壞創始人王興興

曾在測試中「誤踹」工程師的宇樹機械人，近日在日常訓練時，再次展示高難度凌空飛踢功夫，嚇到一旁的創始人王興興連連後退。



1月4日晚，宇樹科技官方發佈人形機械人H2的最新訓練影片。影片中，身高180厘米、體重70公斤的H2靈活順暢地展現了一系列新的動作能力，包括騰空側踢、空中回旋踢等。機械人緊接著助跑後騰空側踢，腿部甚至高度超成人頭頂，站在旁邊的宇樹科技創始人王興興也被嚇到，驚訝避讓後退的畫面意外成為焦點。

H2隨後更展現超高難度的空中迴旋，倒立將懸掛在高出的西瓜踢得粉碎；緊接著又分別將60公斤、120公斤的沙袋踢出半米開外。

H2是宇樹科技於去年10月發布的新一代機械人，其在外觀設計上還首次融入了仿生人臉元素，且搭載31個高自由度關節，腿部7個專用關節可靈活調整足弓弧度，配合液壓與電機混合驅動系統，可實現爆發動作與精細控制的兼顧。

2025年內地春節晚會上，宇樹機械人以一出「扭秧歌」引發轟動。今日有媒體發佈宇樹科技上市相關報道，稱宇樹A股上市綠色通道被叫停，原因是「目前機械人賽道泡沫太大」，管理層希望能「降降溫」。

對此，宇樹科技表示，未申請「綠色通道」，目前公司上市工作正常推進，將依法依規披露相關進展。一張疑似宇樹科技創始人王興興的群聊截圖亦在網絡流傳，上面顯示，王興興稱「好幾周之前的，被人亂編的消息，又擴大了，大家別當真。也不用和外人解釋。」