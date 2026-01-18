內蒙古包頭板材廠發生爆炸　2死5失聯66人送醫｜有片

1月18日下午3時許，內蒙古包頭市西側一廠區發生爆炸，周邊地區有明顯震感，現場至少救出5名傷者，當地醫院已收治40多名傷者，正在搶救。



19：30 據《新華社》消息，截至18日17時30分，15時許發生的包鋼股份一板材廠爆炸事故造成2人死亡、5人失聯，另有66人送醫，其中3人重症。

事故發生後，自治區黨委、政府高度重視，立即組織救援隊伍到現場開展救援。事故原因正在調查中。

內蒙古包頭一廠區發生爆炸。現場升起蘑菇雲。（影片截圖）

內蒙古包頭一廠區發生爆炸。有傷者坐在路邊。（影片截圖）

內蒙古包頭一廠區發生爆炸。（影片截圖）

《央視新聞》引述內蒙古自治區相關部門消息，發生爆炸的是包頭市九原區爾甲亥村包鋼分廠。消防、公安、醫療等多部門調集多支救援隊伍、專業救援裝備及相關應急力量趕赴現場救援。

截至1月18日下午3時55分，現場已救出5名傷者。消防救援人員仍在持續救援。

《新京報》報道，當地居民表示，爆炸導致周邊多戶居民家中玻璃門窗被震碎。

有網民稱，現場有多輛救護車，包鋼醫院、包鋼三醫院等醫院均在收治傷者。《瀟湘晨報》消息，包鋼醫院的工作人員稱，已收治40多名傷者，正在搶救；包鋼三醫院工作人員稱，目前收到兩名輕傷人員。

內蒙古包頭一廠區發生爆炸。消防及救援人員到場。（影片截圖）

內蒙古包頭一廠區發生爆炸。大批員工在路邊等候救援。（影片截圖）

內蒙古包頭一廠區發生爆炸。（影片截圖）