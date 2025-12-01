湖南郴州煙花店主舉報官員兼飲農藥　疑引爆店舖通報指3人受傷

綜合內媒報道，近日，湖南郴州北湖區一名煙花店店主實名舉報當地公職人員涉嫌違紀違規，並在網上發佈自己飲農藥的影片。11月30日，同樣在湖南郴州北湖區同心路，一家煙花爆竹店爆炸造成3名人員受傷。網傳消息指涉事煙花店為同一家，官方通報稱已調查實名舉報一事，醫院正組織醫療團隊全力救治店主。



網傳爆炸畫面。（截圖）

網傳爆炸畫面。（截圖）

11月30日，多位湖南郴州網友拍片，稱郴州華泰城附近起火，附近震感嚴重，影片可以聽見明顯爆炸聲與煙花爆竹聲音。據湖南省郴州市北湖區應急局通報，11月30日上午7時46分，該區同心路一處煙花爆竹零售門店發生燃爆。事故造成3名人員受傷，已及時送醫救治。事故調查正在進行中。

網傳爆炸畫面。（截圖）

網傳爆炸畫面。（截圖）

網上有疑似涉事煙花店店主的朋友圈截圖稱，當地有官員經常向其索要財物，拿煙花不買單。店主還在網絡上實名舉報公職人員涉嫌違紀違規，並發佈自己飲農藥的影片，影片中男子指控稱，副市長懶政、一刀切，不把老百姓放眼裏，「環保局、城管局你們這些貪官只知道升官發財，把老百姓往死路上逼。」

而上述發生爆燃的煙花店與網絡流傳舉報信中「勇鑫煙花」均位於同心路，疑為同一家店舖。

店主影片。（截圖）

網傳舉報資料。（截圖）

發生爆燃的煙花店與網絡流傳舉報信中「勇鑫煙花」均位於同心路。（截圖）

據介紹，敵草快和百草枯類似，屬於「聯吡啶類」除草劑，目前尚無特效解毒劑，都是高毒性藥物，致死率高。如攝入量大於12克，24小時會出現全身炎症反應，快速導致多臟器功能衰竭，多在24至48小時內死亡。

12月1日，湖南省郴州市聯合調查組發佈情況通報稱：近日，北湖區一煙花爆竹店店主彭某某實名舉報公職人員涉嫌違紀違規的問題，並在網絡上發佈其本人飲用疑似「敵草快」影片。郴州市公安機關已找到彭某某，醫院正組織醫療團隊全力救治。

郴州市委市政府高度重視，已成立聯合調查組對反映的問題進行全面核查。一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288