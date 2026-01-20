中國2025年僅792萬人出生　人口學家：倒退回乾隆時代水平

國家統計局於1月19日公布2025年全年人口數據，顯示全年出生人口僅792萬人，出生率降至千分之5.63，創下1949年中共建政以來歷史新低。同期死亡人口達1131萬人，導致人口自然成長率為負千分之2.41，全國總人口較2024年底減少339萬人，至14億489萬人。這已是中國人口連續第四年出現自然負成長，被部分媒體與網友戲稱為「生不如死」。



相較2024年的954萬出生人口，2025年出生數量呈現斷崖式下滑，減少162萬人，降幅約17%。這一數字不僅遠低於近年水準，也引發廣泛討論。旅美人口學家易富賢在社交平台X上連續發文解析，他指出792萬的出生規模已倒退至清朝乾隆三年（1738年）的水平，當時中國總人口僅約1.5億人。

易富賢進一步表示，這是「百年未有之大變局」，出生數不是「一夜回到解放前」，而是「回到了康乾盛世」。乾隆時期，中國人口與出生數均占全球約三分之一；如今中國總人口僅占世界的不到16%，出生數更僅佔全球6%。他語帶諷刺地形容，中國作為「世界工廠」，如今「製造一切商品，唯獨不製造中國人了」。

圖為2025年11月4日，老師帶著新入學小朋友在四川省成都市龍泉驛區靈瑞幼兒園做課堂互動遊戲。（新華社）

官方數據顯示，2025年人口結構持續老化：16至59歲勞動年齡人口占60.6%，60歲及以上人口占23.0%，其中65歲及以上占15.9%。城鎮化率則升至67.89%，城鎮常住人口增加1030萬人。

面對這一嚴峻形勢，民眾反應兩極。有些網友認為數據「符合預期」，或驚呼「差太多了」；有人指出，從2024年的900多萬直接跌破800萬，「國家要高度重視了」；但也有聲音反映現實壓力：「現在一個人過活就夠累的，還要拉一個帶生一個，三個人還夠活嗎？」

儘管近年官方推出多項鼓勵生育政策，包括生育津貼、延長產假、住房優惠等，但整體效果有限。專家普遍認為，高育兒成本、晚婚晚育、經濟不確定性，以及長期一孩政策遺留影響，已使生育意願持續低迷，人口萎縮趨勢短期內難以逆轉。