塵封20年深圳最大「垃圾山」開挖　城市「腫瘤」變身百億產業園

近日，深圳塵封20年的玉龍垃圾填埋場正進行全國最大規模的全量開挖修復工程。預計今年內，這座曾堆填255萬立方米垃圾的城市「腫瘤」將被徹底清除，在根除環境隱患的同時亦將釋放約30公頃核心土地用於戰略性新興產業園區的發展。



為破土地困局 塵封廿載深圳市中心「垃圾山」搬遷

綜合《央視新聞》《南方都市報》報道，羅湖區玉龍填埋場建於1983年，是深圳早期使用的簡易生活垃圾填埋場之一。該垃圾填埋場於1997年停用，2005年底實施封場，當時場內堆填垃圾總量約255萬立方米，足以填滿1000個國際競賽泳池。

羅湖區玉龍填埋場環境修復工程施工場景航拍圖。（新華社）

隨着深圳城市快速發展，昔日處於邊緣地帶的填埋場，如今已位於城市中心區域。此外，受早年經濟與技術條件限制，填埋場缺乏有效防滲與污染控制措施，在構成潛在環境污染風險的同時亦嚴重制約周邊土地資源的利用。為此，深圳市於2024年啟動對該填埋場的全量開挖與異地治理工程。

玉龍填埋場所處位置，隨着城市發展，已位於深圳城市中心區域。（央視新聞）

施工無塵無味，城市「腫瘤」變身百億產業園

據了解，本次治理工程距離最近居民區僅約100米，為嚴格控制施工中的異味與粉塵影響，該項目採取了多層防護措施。

首先，在作業區外圍全面鋪設HDPE防滲膜，並通過管道系統主動抽排堆體氣體、注入新鮮空氣等方式，降低異味濃度，現場亦配置多台移動霧砲噴灑除臭劑，可實現立體降塵去味。

此外，挖出的陳年垃圾將運送至密閉式篩分車間處理，透過「兩級滾筒篩分＋兩級風選＋磁選」的五段式篩分工藝，將雜亂的垃圾進行精細分類。據玉龍填埋場環境修復工程技術負責人黃康豐介紹，現在每日可處理約6000噸物料。

經過篩分的垃圾物料。（央視新聞）

經過篩分工藝的垃圾將被分選為輕質可燃物、無機骨料及腐殖土等類別。其中，輕質可燃物將送至焚燒廠進行能源化利用，焚燒煙氣經850℃以上高溫徹底處理，確保污染物排放符合標準；無機骨料則進行資源化利用，製成建築材料；其餘物料均依規範實施無害化處置。

由無機骨料製成的建築材料。（央視新聞）

據專案規劃，此次修復工程需處理總量約410萬噸的廢棄物，計劃於2026年9月底完成開挖。專案完成後，可釋放約30公頃土地。據了解，該地塊計劃與周邊區域整體規劃，用於發展人工智慧、生命健康等產業，預計將帶動超過150億元人民幣的固定資產投資。