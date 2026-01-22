廈門翔安機場料年底內通航　預留金門專用航站樓

《廈門晚報》報道，廈門翔安國際機場航站樓的精裝修工程已順利完工，目前已全面轉入竣工驗收、校飛試飛與轉場籌備關鍵期，計劃2026年年底通航。廈門市翔安區政府官網文章提到，翔安機場建設預留金門專用航站樓、金門跨海通道接口等。



航站樓空中俯瞰圖。（海峽導報）

航站樓內部。（海峽導報）

據介紹，廈門新機場是全球少見的海島型機場。參建單位上海公路橋樑（集團）有限公司介紹，這裏颱風頻發，地質條件複雜，屬於典型的填海造陸軟土地基。項目團隊對積水進行疏通引流，使原本無法立足的沼澤地變成了可供大型機械進場作業的硬基地。

廈門翔安國際機場的預計啟用時間為2026年12月底。（海峽導報）

航站樓空中俯瞰圖。（海峽導報）

航站樓內部。（海峽導報）

廈門翔安國際機場坐落於廈門市大嶝島東南端，緊鄰金門。中共中央、國務院曾指出，支持金門共用廈門新機場。廈門市翔安區政府官網文章提到，翔安機場建設預留金門專用航站樓、金門跨海通道接口等。

該機場計劃2026年年底通航，屆時可滿足年旅客吞吐量4500萬人次、年飛機起降38萬架次的使用要求。