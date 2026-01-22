21歲女遭母囚禁2年半　長期捱餓器官衰竭亡　同住父親竟視而不見

台中市詹姓母親因不滿二女兒陳女的體重與清潔習慣，以電線綑綁門把方式囚禁女兒長達2年8個月，僅提供極少量食物，導致陳女營養不良、多重器官衰竭身亡。師長追憶，在學時陳女曾透露，自己「很喜歡待在學校、不喜歡待在家裡」，令人相當不捨。



詹母對陳女的控制欲極強，不僅禁止女兒申辦手機，假日也不准與同學好友相約出門。休學後更實施非法拘禁，讓陳女完全斷絕社交、與世隔絕。陳女被親生母親如囚犯般困在家中房間，其後活動範圍更限縮至房間浴室，被發現時僅剩30幾公斤，最終死於長期飢餓與多重器官衰竭。

示意圖（yuris-alhumaydy/unsplash）

據了解，陳女中三畢業後進入南投某校照顧服務科就讀，學習狀況與人際互動都相當正常。老師透露，陳女在校個性乖巧，雖然身形偏嬌小，仍被同儕親暱地戲稱為「大姐」。她曾私下向師長坦言：

很喜歡待在學校、不喜歡待在家裡

如今師長再憶起這句話，直呼心痛。陳女高二時開始出現缺課情形，校方依規定通報並聯繫詹母。

詹母先是取消女兒住校，更進一步以「適應不良」、「居家清潔等生活習慣未達要求」等理由，強制辦理休學。師長們對此決定感到非常驚訝，曾多次極力勸說詹母改變心意、苦勸保留學籍，希望讓孩子繼續完成學業，但詹母已下定決心，任誰無法阻止。

校方回憶，詹母對女兒的管教極其嚴厲，嚴厲掌控女兒所有行蹤。即使陳女生前身上無任何明顯傷痕，校方未發現受虐跡象，但其母的強勢掌控欲已讓師長感到憂心。陳女在離開校園後落入長期囚禁的死角，結束了短暫而悲慘的一生。

詹姓母親因主導酷刑，被依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪提起公訴，目前遭羈押。陳父雖未直接動手虐待，但身為同住家屬，法律上負有救助義務。他為了規避夫妻衝突，對女兒日漸衰弱的體況採取視而不見的態度，最終被認定為幫助加重私行拘禁罪，一併起訴。

