上車眼瞓是因高鐵二氧化碳超標？專家：旅客列車標準不同

近日有內地網民拍片實測稱，高鐵內的二氧化碳濃度超過2000ppm，是嚴重超標。《央視新聞》報道， 動車組專家回應稱，網傳旅客實測值對照的標準不適用於旅客列車，中國旅客列車室內二氧化碳濃度正常運行工況下，標準限值是不超過2500ppm。



內地一名從事空氣檢測行業的男子余先生介紹，他在乘坐高鐵時，發現會控制不住想睡覺。為了探究原因，他用儀器測量了高鐵二等座車廂內的二氧化碳（CO₂）濃度，結果發現超過了2000ppm。余先生還表示，據一項國外研究顯示二氧化碳對大腦中樞有抑制作用，車廂內高濃度的二氧化碳可能正是引發睡意的原因之一。

網民檢測的二氧化碳濃度。（截圖）

中車青島四方機車車輛股份有限公司的動車組專家陶桂東介紹，軌道交通移動裝備有其特殊性，中國旅客列車室內二氧化碳濃度控制標準執行TB/T 3493-2017《鐵道車輛空調 空調壓力保護裝置》，正常運行工況下標準限值為不超過2500ppm，而歐洲則規定旅客列車室內二氧化碳濃度標準限值為不超過5000ppm。

陶桂東介紹，網傳旅客實測值對照的是民用建築室內二氧化碳濃度限值標準，該標準不適用於旅客列車。各國旅客列車濃度標準限值均是依據移動運載裝備的內部壓力波動、二氧化碳濃度等綜合舒適性指標設定的。

陶桂東介紹，動車組列車為全氣密車體，車內換氣完全由空調通風系統實現，人均新風量超過15m³/h（立方米每小時），每小時換氣次數為6至12次，同時動車組配置有壓力保護系統。

在非隧道區段運行時，可實現連續換氣，二氧化碳濃度一般不超過1500ppm；當通過連續隧道群時，為降低外界空氣壓力波動導致的旅客耳鳴，列車會採取壓力保護動作關閉與車外空氣的通道，此時無法實現車內外空氣交換，車廂內二氧化碳濃度短時間內會有所升高，不會對旅客健康產生影響。