廣州火車站全面邁入高鐵時代　未來將與廣州南站實現15分鐘互通

綜合《新華社》《央視新聞》報道，1月25日10時29分，廣州火車站始發的最後一班普速列車發出。這座百年火車站的普速列車始發終到運營正式收官，全面邁入高鐵時代。隨着未來廣南聯絡線等工程的推進，廣州站將與廣州南站實現15分鐘互聯互通。



普速列車K303次。（人民日報）

旅客準備登車。（人民日報）

自1月26日起，廣州站將不再辦理普速列車始發終到業務，原有始發終到普速列車全部調整至廣州白雲站。與此同時，廣州站將全面接入京廣、梅龍、貴廣、廣汕等多條高鐵線路，每日開行動車組列車208列，輻射範圍延伸至華北、西北、西南等地，真正實現「高鐵進城、普速外移」的樞紐新格局。

廣州火車站。（央視新聞）

廣州火車站。（央視新聞）

車站已完成系列改造：整合進站流線，拆除站前欄杆，實現廣場到站內的直通；出站台實現電動扶梯全覆蓋；外立面煥新、服務設施升級，並新建商務候車室。隨着未來廣南聯絡線等工程的推進，廣州站將與廣州南站實現15分鐘互聯互通，串聯粵東粵西高鐵動脈，為粵港澳大灣區「一小時生活圈」建設注入強勁動能。

廣州站的歷史

廣州站的淵源可追溯至1911年建成的大沙頭火車站，1951年正式定名廣州站，1974年遷址流花湖畔後，成為華南地區重要的鐵路樞紐和特等客運站。