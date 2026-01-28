深圳黃金交易平台「杰我睿」爆煲　羅湖成立工作專班核查事件

近期，深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億人民幣，引發用戶抗議，甚至在深圳水貝爆發警民衝突。



今日（1月28日）深圳羅湖發布官方通報，表示已成立工作專班核查事件。



1月28日，羅湖區工作專班發布情況通報表示，已掌握轄區企業深圳市杰我睿珠寶有限公司（以下簡稱「杰我睿」）經營異常。並提出三點：一、羅湖區高度重視，第一時間組建工作專班介入，督促企業履行主體責任。二、目前，杰我睿負責人及相關核心管理人員均在崗，積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。三、針對投資人反映的訴求，工作專班正在核查中。請公眾理性對待網絡信息，通過合法渠道進行投資，不信謠、不傳謠。

另外，據新京報報道，羅湖公安局經偵大隊正在處理事件。

昨日（1月28日），《香港01》採訪在杰我睿購買金料的苦主，他們表示，從1月20日開始，在杰我睿提取現金緩慢，甚至出現無法提現的情況。義烏的樓小姐表示，自己目前難以拿回存在平台的172克金料和餘額，她不接受杰我睿提出的賠償要求。

據悉，杰我睿提出，每天向每個用戶提供一筆500元的金額和1克金豆子；對於賠償則提出，在減去炒金收益後，賠償用戶成本的2折金額，用戶則需要簽署諒解書。

樓小姐表示，杰我睿的行為是「詐騙」，若接受了調解方案，則變成經濟民事糾紛，她和其他苦主都希望能夠以刑事立案，由政府、警方介入調查。

杰我睿被爆出事後，1月25日、27日，聚集在深圳水貝的上百名杰我睿用戶與深圳警方爆發衝突。現場有抗議用戶遭工作人員拖入電梯內；亦有用戶遭警方抬走，警察一路拉起藍布遮擋；水貝金座大樓外，更有人與警方爆發衝突，有警察對現場群眾表示「不要起哄」。微信群中，有用戶描述當時情況稱「警察打人了。」

1月27日傍晚，「杰我睿」老闆張志騰發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」，並表示自己「被做局」，之所以解散維權群組是因為擔心有人在群組內「煽風點火」，希望大家「不信謠，不傳謠，給我點時間。事情這麼大，我怎麼可能跑得了。對不起，給大家造成的傷害，我必將付出應有的代價。」