有片｜深圳黃金交易平台｢杰我睿｣疑爆煲　百苦主圍水貝爆警民衝突

1月21日，黃金價格單日暴漲逾2.00%，吸引不少炒金客進行交易。然而，深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億，引發用戶抗議。有來自義烏的「杰我睿」用戶向《香港01》爆料，目前被騙的用戶已聯合起來，在全國各地報警，希望有高級別的政府部門和官員能夠監管此事。



此外，今日（1月27日），有上百名苦主圍堵在深圳水貝金座的「杰我睿」線下櫃枱，要求「杰我睿」還錢賠償。據《香港01》收到的現場影片顯示，有不少警察在維護秩序的同時與苦主爆發衝突。受訪者粟小姐稱，有警察指示工作人員將自己拖拽至電梯，導致她受傷。亦有受害者在微信群中指控，現場一名警察包庇「杰我睿」，該警察甚至向苦主們保證，「杰我睿」一切運轉正常。



來自義烏的樓女士向《香港01》爆料稱，內地黃金交易私盤線上交易平台「杰我睿」暴雷，金額涉及數十億上百億。1月21日，樓女士在「杰我睿」平台下單，希望將自己存在平台的172克金料製作成金鐲子，雖然成功下單，但她發現自己存在平台的另外一筆近2萬元人民幣（下同）卻無法提現。她從其他用戶口中了解到，「杰我睿」疑似資金困難，有不少用戶都出現提款緩慢，甚至難以提款的情況。

苦主投訴無門：全中國維權遭推諉「深圳在壓這件事」

樓女士介紹，自己從2024年開始使用「杰我睿」，因該平台的金料加工費較線下櫃枱更優惠，且能夠炒金價，所以一年多來有過試幾次交易，相信大平台不會出問題。但目前，樓小姐不僅難以拿回自己存在平台的172克金料和餘額，還面臨投訴無門的境地。

樓女士將記者加入全國各個維權微信群中，包括深圳、義烏、上海、武漢、杭州、北京等城市。受害用戶在群內組織聯合報警，但遭各城市警方推諉，表示需要到杰我睿公司所在地深圳報警立案才能介入調查。然而，樓女士說，「深圳一直在壓這件事，因為涉及的金額太大了。」並直指水貝的轄區派出所「翠竹派出所」拒不立案。

水貝爆警民衝突 苦主遭拖走抬走

該說法得到另一名正在維權用戶粟小姐的證實。

今日，粟小姐與100多名維權用戶前往深圳水貝金座，他們收到消息稱「杰我睿」的親戚出現在金座的線下櫃枱，「受害者來了100多個，我從東莞過來，也有從外地過來的。我們到現場的時候，櫃枱一半的金子被拿走了，還剩了一半，但我們也不敢動。」

粟小姐更表示，現場有十幾名警察出現維持秩序，期間與維權民眾發生衝突，其中就包括她本人。「有警察讓工作人員把我拖到電梯，然後到了一樓」，粟小姐哭訴稱，她當時整個人都在發抖，且手臂遭工作人員拖拽受傷。

據現場影片顯示，除粟小姐外，還有維權男子被警方抬走，警察一路拉起藍布遮擋；水貝金座大樓外，更有人與警方爆發衝突，有警察對現場群眾表示「不要起哄」。微信群中，有用戶描述當時情況稱「警察打人了。」

翠竹警官被指與老闆有關聯 苦主斥：站公司立場說話

在維權群中，有用戶發出一張一名在現場維持秩序的警察的照片，稱該警察姓「郝」，是翠竹派出所警官，其與「杰我睿」有親戚關係，並疑似出現在杰我睿老闆張志龍的家庭合照中。粟小姐亦稱，這名警察是杰我睿的「保護傘」，「他剛開始是維持秩序，後來說杰我睿每天賠用戶500元加一克金豆子，還保證杰我睿沒事。」

記者在一條影片中看到，郝姓警察向維權用戶表示，「在當前的情況下，最差的解決方法也好過沒有解決方法」，並表示若所有用戶都要求全部賠償，公司將面臨停業「應對這種情況需要時間」，並讓維權用戶「自己想清楚」。有民眾直指：「你永遠都站在公司立場說話。」

粟小姐介紹，她曾到過深圳信訪局、羅湖刑偵大隊等官方部門，都不被接受，「深圳就在壓這件事，因為數額太大了。」在維權群眾，有不少用戶呼籲希望受害者們聯合起來，到深圳公安局，甚至是廣東省公安廳報警；亦有外地用戶曬出在上海等其他地區報警獲得的回執，但他們表示，回執並不等於立案，還需繼續努力。

據粟小姐和樓女士介紹，目前「杰我睿」已給出的賠償方案，不過是在減去炒金收益後，賠償用戶成本的2折金額。粟小姐說，「我有50克的金在他們那裡，打了2折的話，我就只能拿到9000塊。」他們並不同意該方案，表示若接受方案簽署諒解書，擔心最後連2折賠償都無法拿到。

目前，「杰我睿」的微信小程序「金城金世界」仍能夠正常運行。該小程序亦向用戶保證稱，每個用戶每日可提現500元人民幣，希望用戶相信其「造血能力」，並繼續宣傳其免工費加工金料的活動，「專款專料專用，不怕我挪用......現在還在民事層面，就算官司吃不完，也不會進去坐牢。」

1月27日傍晚，「杰我睿」老闆張志騰發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」，並表示自己「被做局」，之所以解散維權群組是因為擔心有人在群組內「煽風點火」，希望大家「不信謠，不傳謠，給我點時間。事情這麼大，我怎麼可能跑得了。對不起，給大家造成的傷害，我必將付出應有的代價。」