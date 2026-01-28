抖音微信等被台灣列資安高風險名單App　國台辦批剝奪民眾知情權

近日，台灣數位發展部（數發部）首次提出所謂「資安高風險App清單」，將5款大陸應用程序納入其中。國台辦今日（28日）回應稱，民進黨當局恣意妄為必將自食惡果。



台媒報道，台灣「數發部」近日首次提出「資安高風險App清單」，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單，同時首次匯整限制級遊戲清單，一併提供給教育主管部門參考。

抖音被資安高風險App清單。（Getty）

至於是否會進一步限制校園禁用抖音、微信等所謂「資安高風險App」？「數發部」稱，有關具體措施，將由少年兒童主管機關依其政策及相關法規辦理，「納高風險清單由教育部門評估」。

1月28日，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人張晗表示，民進黨當局針對大陸應用程序渲染所謂「資安風險」，用心險惡。

國台辦發言人張晗。（新華社）

張晗表示，民進黨當局剝奪台灣民眾，特別是青年知情權和使用社交平台的自由，阻斷兩岸交流渠道，蓄意煽動所謂「抗中保台」，暴露的是他們內心的恐懼和不安。民進黨當局恣意妄為必將自食惡果。其倒行逆施阻擋不了台灣民眾，特別是青年了解大陸、與大陸同胞相知相親的民意潮流。