中天記者涉間諜案被捕　國台辦批：以一黨之私製造綠色恐怖

中天新聞主播兼記者林宸佑被指涉嫌提供現役軍人數千元到數萬元不等代價，換取軍人將軍事上資料交付給大陸人士，遭到高雄橋頭地檢署搜索並聲押禁見獲准。對此案件，國台辦回應稱，此舉是濫用司法手段，「打壓政治異己，亂扣滲透帽子。」



中天新聞主播兼記者林宸佑。（林宸佑臉書）

中天新聞政治組記者兼主播林宸佑，因提問犀利，風格獨特爆紅，近日卻爆出他疑似利誘、賄賂現役以及退伍台灣軍人，要求軍人手持五星旗拍攝投敵影片，刺探機密提供給中國大陸。台灣高雄橋頭地檢署昨日（16日）搜索林宸佑住處，複訊後將林宸佑收押禁見。

橋頭地檢署指出，複訊後認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士。檢察官訊後依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》、《刑法》洩密等罪，向橋頭地院聲請將林宸佑與另5名現退役軍人聲押禁見獲准。

中天記者林宸佑（左）疑涉國安法，遭裁定收押禁見。（林宸佑臉書）

在今日（21日）大陸國台辦例行記者會上，有記者詢問，據台灣調查局清查，林宸佑涉嫌行賄台灣現役軍人的款項都是由他個人帳戶匯出，現在台灣檢調研判相關資金可能與大陸挹注的滲透資金有關，請問國台辦有何評論？

發言人彭慶恩回應，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了，以一黨一己之私製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

另有記者問，民進黨當局日前發布所謂「報告」，聲稱2025年大陸對島內關鍵基礎設施進行網絡攻擊「全面性駭侵」。對此有何評論?

彭慶恩表示，民進黨當局造謠、污衊、抹黑大陸，不惜升高兩岸對立對抗來掩蓋其施政無能，轉移民眾對其不滿，謀取政治私利。

國務院台辦發言人彭慶恩在11月26日例行新聞發佈會上回答記者提問。（視覺中國）

彭慶恩稱，事實上，民進黨當局頻頻指使軍情機構和網軍對大陸實施網絡攻擊破壞，傳播散布違法有害信息。

彭慶恩表示，據統計，2025年有關部門共調查處置來自台灣方向的網絡攻擊事件近4000起，較2021年增長25%。其行為重點針對大陸交通、金融、科技、能源等重要行業領域，開展攻擊、竊密。民進黨當局的所謂「報告」是不折不扣的做賊心虛、顛倒黑白。