巴士安全帶規定｜內地咩情況要扣？深圳如何嚴格？台灣做法最特別

香港巴士安全帶新法例規定，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須佩戴，否則可罰款5000港元及監禁三個月，被指是全球最嚴厲巴士安全帶罰則。



但在內地乘搭巴士並非都需要扣安全帶，而是視乎不同情況。那麼在內地、台灣、澳門搭巴士時，哪類情況下不扣安全帶才會被罰？實際執行情況又如何？香港01為大家一文梳理。



九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（梁鵬威攝）

內地城市公交車為什麼一般沒有安全帶？

內地的市區巴士（內地稱城市公交車）一般設有乘客站立區，用於服務市民短途出行，停留站點較多。除司機以外，這類車輛一般不會配備安全帶，也不能在高速路行駛。既然無安全帶，自然不存在扣安全帶的要求。

大部分内地巴士的座位並沒有配置安全帶。（網絡圖片）

《城市公交交通》雜誌曾發文介紹，公交車座位上沒有安全帶是因為不易發生事故。首先，一旦遇到緊急情況，便於乘客們儘快下車。其次，公交車的速度一般在40km/h至50km/h左右，而且公交車又大又重，在道路上幾乎沒有車輛的重量會超過公交車，所以，一旦發生碰撞，公交車停下的速度會比私家車慢許多。

內地城市公交車一般不配備安全帶。（深圳交通百科）

在內地搭巴士甚麼情況要扣安全帶？

但如果在內地乘搭旅遊客運大巴（內地稱大客車），則都需要扣上安全帶。這類車輛一般不設立站立區域，站點較少，可以在高速路行駛。不管是長途（跨區）大巴還是市區大巴，一般均配備安全帶，而乘客必須扣上安全帶，不然被交警看到就會被罰款。

深圳交警檢查安全帶。（深圳交警）

深圳交警檢查安全帶。（深圳交警）

内地各地罰款有異

在巴士上不佩戴安全帶的罰款金額將會視乎各省市的交通條例有所不同，有地區的乘客收到的罰單是5元，但深圳卻高達500元。

社交平台上，廣州市民稱他坐大巴時遇過交警上車嚴查安全帶，第一次作警告處理，第二次才罰10元人民幣；西安網民稱，他被罰5元人民幣；北京網民稱，他被罰20元人民幣。

這是根據《中華人民共和國道路交通安全法》第五十一條：機動車行駛時，駕駛人、乘坐人員應當按規定使用安全帶。第八十九條：行人、乘車人、非機動車駕駛人違反道路交通安全法律、法規關於道路通行規定的，處警告或者5元以上50元以下罰款。

廣東省內不扣安全帶處罰200元

但在全國范圍內，地方又可以通過地方立法提高處罰上限。以廣東省為例，根據《廣東省道路交通安全條例》第五十九條，駕駛人或者乘坐人員未按照規定使用安全帶的，責令改正，處警告或者200元罰款。

内地長途大巴要求乘客必須佩戴安全帶。（小紅書）

深圳往返廣州大巴上，有告示寫著不佩戴安全帶罰款200元。（小紅書）

一些廣東網民稱，他們並不知道坐巴士不扣安全帶要被罰款的條例，直到在巴士上被交警抓到沒繫安全帶，才知道要被罰款200元人民幣。

因此，廣東一些跨市大巴（比如深圳往返廣州）會在車内明顯位置貼上告示，提醒乘客要繫好安全帶，不然會被罰款200元人民幣。

深圳「不扣安全帶」處罰200至500元

作為經濟特區，深圳通過全國人大常委會授予的特區立法權，又提高了罰款標準。《深圳經濟特區道路交通安全違法行為處罰條例》2019年後修訂規定，機動車行駛時，機動車駕駛人和乘車人應當按規定使用安全帶。駕駛人不按規定使用安全帶的，對駕駛人處200元罰款；乘車人不按規定使用安全帶的，對乘車人處200元罰款；營運機動車駕駛人未張貼安全帶使用提示和語音提醒乘車人的，對駕駛人並處200元罰款。如果上述三種違法情形發生在高速公路和城市快速幹道，罰款金額為500元。

簡單理解就是，乘客在深圳乘坐旅遊客運大巴，須繫上安全帶，不然在市區道路會被罰款200元人民幣；而在高速公路和城市快速路，罰500元人民幣。

這類配備安全帶的巴士，乘客必須佩戴安全帶。（網絡圖片）

有深圳市民曾經表示，她坐大巴時因安全帶壞了繫不上，被上車檢查的交警罰了200元人民幣。而個別深圳市區快綫巴士如E11路，因途徑惠深沿海高速，如果乘客被交警抓到沒有繫好安全帶，罰款金額就是500元人民幣。

深圳交警查獲男子未按規定使用安全帶。（深圳交警）

深圳交警表示，若大巴司機不督促乘客佩戴安全帶，也會被罰款。（央視新聞）

兩岸四地香港處罰最嚴

兩岸三地關於坐巴士扣安全帶的規定截然不同，但香港的處罰明顯最重。

在澳門本地，未見出台任何坐巴士不扣安全帶的罰款條例，一些跨境巴士的座位會配備安全帶，乘客自行決定要不要佩戴；至於市區巴士，雖然個別座位配備安全帶，車内也有「請佩戴安全帶」提示，但沒有相關法律法規強制乘客必須佩戴。

澳門巴士個別座位會配置安全帶，但并未强制乘客佩戴。（澳門公共汽車股份有限公司）

台灣做法最特別：市區巴士5個指定座位需扣安全帶

而台灣的情況比較特殊。在市區行駛的巴士方面，5個指定座位（駕駛座後方、前門、後門、安全門旁、最後一排走道中間）須繫安全帶。若司機已盡告知義務，乘客仍不願意繫安全帶，則處罰乘客1500元台幣（約375港元）。

台灣市區巴士有5個指定座位需繫安全帶，否則罰乘客1500元台幣。（ETtoday新聞雲）

台灣市區巴士一些固定座位會要求乘客扣安全帶。（小紅書）

至於搭乘旅遊巴以及客運等長途車輛方面，在高速公路以及快速道路行駛時，4歲以上的乘客都必須扣上安全帶。如果司機已盡勸告責任但乘客仍堅持不繫安全帶，乘客會被罰3,000至4,500元台幣（約750～1,130港元），與乘搭市區巴士的處罰不同。

不少台灣網民表示，在市區搭乘巴士，即使坐在指定座位上，也很少有人扣安全帶。但若是搭乘上高速公路的巴士，巴士司機會硬性要求乘客扣安全帶，大家也會自覺扣上。