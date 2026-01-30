前中共中央軍委廖錫龍享壽85歲　解放軍報強調擁習與支持反腐

前中共中央軍委委員、前中國人民解放軍總後勤部部長廖錫龍1月23日逝世，終年85歲。官方直至1月29日才對外公布相關消息。



官媒《新華社》1月29日報道，廖錫龍於1月23日1時50分在北京逝世。同日，其遺體在北京八寶山革命公墓火化。

近期解放軍高層人事動盪引發關注。軍委副主席張又俠於1月24日被官宣落馬，成為輿論焦點。在此背景下，廖錫龍逝世的消息亦受到外界高度關注。

廖錫龍遺像。（新華社）

根據《新華社》報道，官方評價廖錫龍是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，解放軍優秀的軍事指揮員，全面建設現代後勤的傑出領導人」。

公開資料顯示，1979年中越戰爭期間，廖錫龍任陸軍第31師91團副團長。1984年出任陸軍第11軍軍長，期間多次參與作戰行動。1995年，他擔任成都軍區司令員。2000年晉升上將軍銜。2002年10月任解放軍總後勤部部長，同年11月任中央軍委委員，屬於前中共領導人胡錦濤執政時期的中央軍委委員。

據央視新聞畫面顯示，胡錦濤與現任中共中央政治局7名常委均署名致送花圈。

《解放軍報》今（30）日刊文回顧廖錫龍在軍中的履歷與功績，並寫道，「2013年3月，廖錫龍同志從領導崗位上退下來以後，堅決擁護以習近平同志為核心的黨中央，關心黨和國家事業發展，關心軍隊建設，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」，並稱他「認真學習貫徹習近平強軍思想，始終在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致」。

曾有媒體早於2016年報道稱，習近平主政後，廖錫龍在軍中第一波反腐行動中，協助當局扳倒時任解放軍總後勤部副部長谷俊山。但報道同時提及，解放軍內部可能出現反撲勢力，導致廖錫龍胞弟、少將廖錫俊被逮捕。

據《新華社》報道，廖錫龍病重期間和逝世後，中共中央政治局常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正以及胡錦濤，前往醫院看望或透過各種形式對廖錫龍逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。

在解放軍高層出現人事變動之際，官方對廖錫龍的評價與相關表述，尤其是多次提及其「堅決擁護」及「堅定支持反腐敗鬥爭」，亦被外界視為值得關注的政治訊號。