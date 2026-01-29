中央軍委原委員廖錫龍逝世　享年85歲　習近平胡錦濤等表哀悼

新華社1月29日消息，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，解放軍優秀的軍事指揮員，全面建設現代後勤的傑出領導人，中央軍委原委員、中國人民解放軍原總後勤部部長廖錫龍同志，因病於2026年1月23日1時50分在北京逝世，享年85歲。29日，廖錫龍同志的遺體在北京八寶山革命公墓火化。



廖錫龍遺像。（新華社）

廖錫龍同志1959年1月從貴州省思南縣入伍，1963年2月加入中國共產黨。先後任陸軍第11軍軍長，成都軍區副司令員、司令員。2002年10月任中國人民解放軍總後勤部部長，同年11月任中央軍委委員。是中國共產黨第十五屆、十六屆、十七屆中央委員。2000年6月被授予上將軍銜。

廖錫龍同志病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對廖錫龍同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

廖錫龍在某摩步旅檢查軍隊新型制式營具配發使用情況。（新華網）

29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛着黑底白字的橫幅「沉痛悼念廖錫龍同志」，橫幅下方是廖錫龍同志的遺像。廖錫龍同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着鮮紅的中國共產黨黨旗。

黨、國家、軍隊有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導和部隊官兵代表，廖錫龍同志生前友好和家鄉代表也前往送別。