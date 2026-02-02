內地逾半省份去年未達GDP目標　經濟大省僅3地增速加快

內地31個省市區去年的國內生產毛額（GDP）數據已於1月30日前全部公布。數據顯示，逾半省份未達自設的年度經濟成長目標；與2024年相比，有14個省份經濟增速放緩，而在經濟總量排名前10的省市中，僅3地實現增速加快。



綜合央廣網等內媒報道，從增速變化看，與2024年相比，經濟增速加快的省份為14個，另有14個省份增速放緩，3個持平。增速提高超過0.5個百分點的省份除河南外，其餘7個均為經濟總量排名後50%的省份，包括雲南、廣西、山西、黑龍江、吉林、青海和西藏。

在經濟總量排名前10的省市中，僅廣東、河南和上海增速加快，浙江與上年持平；江蘇、四川、湖北和福建增速則有所放緩。

此外，與2024年相比，低速增長的省份數量明顯減少。2024年增速在4%以下的省份有6個，其中山西、青海低於3%；2025年僅廣東和遼寧增速低於4%。

從經濟總量排名看，整體格局基本穩定，僅重慶超過遼寧，排名由第17位升至第16位。

圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

新加坡《聯合早報》引述新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波指出，中國各地在設定年度增長目標時通常會參考全國水平，不會定得過低。去年幾乎所有省份都將目標設在5%左右或以上，因此在全國平均增速為5%的情況下，「本來就會有一半不達標」。

陳波分析，從全國層面來看，各省經濟增速差距正在縮小，2025年的增長情況較2024年更為均衡，但經濟發展較為落後的省份增速加快，而部分經濟大省則出現放緩。

他表示，一方面，去年第二季之後房市持續走低，經濟發達省份受衝擊更為明顯；另一方面，部分經濟大省隱性債務壓力較大，也更加依賴中央財政支持，增長動能相對不足。

報道亦引述日本創價大學教授林大偉指出，一些南方經濟大省受房地產行業調整拖累，經濟增速有所放緩。

林大偉表示，各地增速變化亦反映產業結構與市場格局的調整趨勢，例如傳統重工業占比較高的地區表現相對遜色，而在新能源、電動車、晶片、生物醫藥等新興產業布局較多的省份，經濟表現更為亮眼，「因此，各地在制定今年經濟增長目標時也更加務實，普遍希望加大對科技創新的投入」。

值得注意的是，北京與上海去年GDP增速均超過5.4%，不僅高於2024年水平，也超出年初設定的目標。

陳波分析，京滬兩地受隱性債務拖累相對較小，在新興產業方面亦處於全國領先地位；此外，兩個超一線城市相較於經濟大省更為「小而集中」，刺激消費與促進服務業的措施更容易快速在市場發揮作用，並反映在經濟增速上。

整體而言，2025年中國各省經濟成績單顯示區域分化仍在，但增速差距有所收斂。在今年展望下，各地如何在房市調整與產業升級壓力中尋求新動能，將成為觀察重點。