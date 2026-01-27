一區打贏多個省！深圳南山區GDP破萬億　經濟總量超部分歐洲國家

今日（1月27日），深圳市南山區八屆人大六次會議開幕。南山區區長李小寧在政府報告中宣佈，2025年南山區GDP首次突破1萬億元（人民幣，下同），成為全國首個萬億級地市轄區。



2018年，上海浦東作為國家級新區GDP首破萬億；2022年，北京海淀作為地市級區GDP破萬億。如今，全國第三個「萬億城區」花落深圳南山。



對比以往數據，深圳南山區僅僅一個區的GDP就蓋過一個省，比如海南省、青海省、寧夏回族自治區、西藏自治區等，簡直可以說是「遙遙領先」。

經濟總量已超部分歐洲國家

新華社報道，南山區區長李小寧表示，南山經濟體量相比「十三五」期末的6527億元，5年跨上了4個千億級台階，年均增長率5.8%以上。

南山區是粵港澳大灣區重要的科技創新和產業製造中心，經濟總量甚至超過一些歐洲國家。

南山區人工智能、機械人等戰略性新興產業佔GDP比重達60%。（新華社）

南山區上市公司超200家

目前，南山區上市公司已超200家。南山科技園集聚騰訊、大疆等大型科技企業總部，擁有6家軟件百強、7家互聯網百強企業。

數據顯示，2025年南山區軟件和互聯網產業營收超9000億元。

南山擁有20餘家機械人整機企業、超200家上下游企業、超千家人工智能規上企業。（新華社）

新興產業佔GDP比重達60%

南山區人工智能、機械人、高端醫療器械等戰略性新興產業佔GDP比重達60%。一大批港澳科技創業團隊在此紮根發展。

南山區工業和信息化局局長向天野說，目前南山已擁有20餘家機械人整機企業、超200家上下游企業、超千家人工智能規上企業。

中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達表示，南山的經濟發展實踐表明，以科技創新突破資源的瓶頸和限制，凸顯新質生產力的強勁動能，折射我國經濟的廣闊前景、巨大潛力。