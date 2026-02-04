受賄1.17億　「女老虎」前湖南政協主席李微微被判處無期徒刑

《央視新聞》報道，2月3日，海南省第一中級人民法院一審公開宣判十四屆全國政協人口資源環境委員會原副主任李微微受賄案，對被告人李微微以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



十四屆全國政協人口資源環境委員會原副主任李微微一審被判無期。（央視新聞）

2025年11月6日，海南省第一中級人民法院公開開庭審理案件，李微微當庭表示認罪悔罪。（央視新聞）

海南省第一中級人民法院認為，被告人李微微的行為構成受賄罪。（央視新聞）

非法收受財物共計1.17億餘元

報道指，2008年至2024年，被告人李微微利用擔任湖南省委常委、統戰部部長，湖南省委常委、政法委書記，湖南省政協黨組書記、主席，十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、企業經營、行政審批等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.17億餘元。

歸案後如實供述罪行 依法從輕處罰

海南省第一中級人民法院認為，被告人李微微的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑑於李微微受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓、配合追贓，受賄所得財物及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據悉，海南省第一中級人民法院於2025年11月6日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，李微微當庭表示認罪悔罪。

2024年7月，中央紀委國家監委網站通報稱，李微微涉嫌嚴重違紀違法。（網上圖片）

公開資料顯示，李微微，女，1958年3月出生，湖南寧鄉人，在職研究生學歷，經濟學博士，1975年7月參加工作，1976年7月入黨。

2024年7月，中央紀委國家監委網站通報稱，李微微涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

李微微下馬前為正部級高官，內媒故稱她為「女老虎」。