中國農業發展銀行黨委委員、副行長徐一丁受查　涉嫌嚴重違紀違法

中央紀委國家監委網站周六（7日）晚公布，中國農業發展銀行黨委委員、副行長徐一丁涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

而隨著徐一丁落馬，今年以來中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部已達11人。



資料顯示，徐一丁，男，漢族，1988年7月參加工作，博士研究生學歷，高級經濟師。其長期在中國農業發展銀行任職，1999年4月起歷任中國農業發展銀行辦公室研究處副處長、研究室法規處副處長、研究室研究處處長，2002年7月任中國農業發展銀行山東省分行行長助理、黨委委員，2005年1月任中國農業發展銀行信貸管理部副總經理，2011年3月任中國農業發展銀行雲南省分行副行長、黨委委員、紀委書記，2014年1月任中國農業發展銀行貴州省分行行長、黨委書記。

徐一丁2014年12月任中國農業發展銀行總行營業部總經理，2015年7月任中國農業發展銀行扶貧開發事業部總經理，2015年12月任中國農業發展銀行扶貧金融事業部總經理，2016年5月任中國農業發展銀行扶貧綜合業務部（易地扶貧搬遷部）總經理，2017年3月任中國農業發展銀行扶貧金融事業部副總裁兼扶貧綜合業務部（易地扶貧搬遷部）總經理，2018年10月任中國農業發展銀行扶貧金融事業部副總裁兼扶貧綜合業務部（易地扶貧搬遷部、產業發展扶貧部）總經理，2019年7月任中國農業發展銀行黨委委員。