曾任「中國最大地級市」市長　海南省人大常委會原副主任肖杰被查

周四（5日），中央紀委國家監委網站發佈消息，海南省人大常委會原黨組成員、副主任肖杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。肖杰是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第10名中管幹部。值得一提的是，肖還曾任「中國最大地級市」市長。



公開資料顯示，肖杰1960年9月生，廣東雷州人，在職研究生學歷，在職法學碩士學位，講師，1982年7月參加工作，1984年6月加入中國共產黨。

1982年，肖杰從華南熱帶作物學院熱帶植物保護系熱帶植物保護專業畢業後留校任教，1989年調入海南省農業廳工作，先後任主任科員、機關團委書記、辦公室副主任、計財處副處長、辦公室主任等職。1995年，肖杰獲任澄邁縣委副書記，縣政府副縣長，一年半後他重回海南省農業廳擔任副廳長，1998年任省政府副秘書長，2000年，肖杰被任命為瓊海市委書記。兩年後，42歲的他成為海南省科技廳廳長、黨組書記。

肖杰為三沙市首任市長。（界面新聞）

2007年，肖杰回到海南省農業廳，擔任廳長、黨組書記，直至2012年被任命為海南省三沙市委書記、市長。三沙是中國最年輕地級市之一。2012年6月，國務院批准設立三沙市，管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域。由此，三沙成為中國地理位置最南、總面積最大、陸地面積最小、人口最少的地級市。肖杰成為三沙建市後首任市委書記、市長，並履職5年，在就職演講中，他表示：「這既是無上的光榮和無比的幸運，也是全新的任務、全新的挑戰和全新的考驗。」由於三沙獨特的地理、政治、經濟意義，肖杰在網上也被稱做「最牛市長」。

2017年，肖杰升任海南省委常委，此後先後兼任政法委書記、統戰部部長，2021年當選海南省人大常委會副主任，2023年卸任。