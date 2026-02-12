有片｜驚現「天坑」　上海地鐵工地塌陷吞噬路面　疑局部滲漏釀禍

周三（11日），上海閔行區七莘路一個在建中的地鐵地盤發生大面積路陷，成為「天坑」。事後，上海申通地鐵集團通報稱，嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間施工時發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置。事件中無人員傷亡。



據影片顯示，當時施工路段路面突然塌陷，路上有許多工人倉皇走避。之後，現場塌陷成一個深達數層樓的大坑，一旁的簡易工程房亦隨之陷入坑洞，整個七莘路陷落大半。煙塵散開後，可見坑洞中疑似地下管道受損，管道中持續向塌陷的坑洞噴水。

上海申通地鐵集團當晚通報稱，嘉閔線承建的七莘路站至莘建路站區間右線接收端施工時發生局部滲漏現象，正在對滲漏點進行處置，無人員傷亡。《新京報》引述上海申鐵黨建部稱，坍塌區域為前一天滲漏區域，已封閉合圍，未造成人員傷亡，具體原因正在調查中。

另據上海市公安局交管總隊公告，施工建設中的嘉閔線七莘路站至莘建路站區間發生局部滲漏現象，為配合應急搶險，已對七莘路和黎安路部分路段採取封閉措施，禁止機動車、非機動車和行人通行。

報道指，全長約44公里的嘉閔線是上海地鐵一條在建的市域快線，呈南北走向，為上海第二條建設的市域鐵路。起於城北路站，終至銀都路站，途經嘉定區、閔行區，全線共設15座車站。項目投資371.01億元人民幣，建設工期約為6年。

另有網民提到，該區於2023年8月22日亦曾發生新龍路七莘路西側路段路面塌陷。