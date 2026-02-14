荷蘭法院查安世半導體　中國商務部：半導體供應鏈穩定是當務之急

2月11日，荷蘭法院下令針對晶片製造商安世半導體被指管理不善展開調查，中國商務部對此強調，當務之急是要恢復全球半導體供應鏈穩定暢通。



中國商務部星期五（13日）晚間在官網上說：「我們認為，當務之急是要恢復全球半導體供應鏈穩定暢通，這是包括中荷在內的國際業界的共同利益訴求。」

商務部新聞發言人也說，希望荷蘭相向而行，從維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定的大局出發，為雙方企業協商建設性解決內部糾紛創造有利條件。

2026年1月14日，荷蘭尼美根（Nijimegen），晶片製造商安世半導體（Nexperia）總部前旗幟飄揚。該公司歐洲管理團隊及其中國母公司聞泰科技的律師在阿姆斯特丹法庭對薄公堂，法官們正在權衡是否下令對Nexperia歐洲高層提出的管理不善指控展開全面調查。（Reuters）

據悉，荷蘭法院星期三除了下令針對安世半導體被指管理不善展開調查，法院同時允許荷蘭政府2025年10月介入接管公司的歐洲管理團隊繼續留任。

此外，法院判決維持了去年10月做出的暫停前行政總裁張學政職務決定。張學政也是安世半導體中國母公司聞泰科技的創始人。

安世半導體的中國公司聞泰科技其後發聲明表示對判決「極為失望與強烈不滿」，將「繼續通過一切合法途徑，堅定不移地爭取徹底恢復對安世半導體的全部合法控制權與治理權。」

中資企業聞泰科技的標誌。（聞泰科技官網）

中國外交部星期四（12日）針對荷蘭法院決定對安世被指管理不善展開調查做出回應時強調，中國主管部門已多次就安世半導體問題闡明立場，指出安世半導體問題的根源是荷蘭對企業經營的不當行政干預。

中國外交部發言人林劍當天在例行記者會上說：「中方認為，荷方應為企業盡快解決內部糾紛、維護全球半導體產供鏈穩定暢通創造有利條件。中方將繼續支持中國企業維護自身正當合法權益。」