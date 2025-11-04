中國商務部回應安世半導體磋商進展　指荷蘭方面應承擔全部責任

荷蘭政府早前以憂慮知識產權問題，接管由中資持有的晶片供應商安世半導體（Nexperia）。周二（2日），中國商務部表示，荷方應承擔全部責任。



商務部強調，荷蘭政府9月30日發布行政令，不當干預安世半導體企業內部事務，之後荷企業法庭作出剝奪中國企業股權的錯誤裁決，嚴重侵害中國企業合法權益。此後，荷政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒有展示出建設性態度和行動且升級全球供應鏈危機。安世（荷蘭）10月26日宣布停止向安世（中國）供應晶圓，導致後者無法正常生產，造成了全球半導體產供鏈的動蕩和混亂。對此，荷方應承擔全部責任。

圖為2025年10月18日，位於荷蘭東部城市Nijmegen的安世半導體（Nexperia）總部。（Getty Images）

中方本著對全球半導體產供鏈穩定與安全的負責任態度，於11月1日宣布將對符合條件的出口予以豁免，並努力促進安世（中國）恢復供貨。但荷方繼續一意孤行，且無解決問題實際行動，這必將加深對全球半導體供應鏈的不良影響。這是中方和全球業界不願看到的。

中方希望，荷方從維護中荷、中歐經貿關係大局和產供鏈穩定與安全的角度出發，以負責任的態度與中方相向而行，停止干涉企業內部事務，為安世半導體問題找到建設性解決方法。同時，中方將堅定維護企業合法權益，並努力穩定全球半導體供應鏈的穩定暢通。