習近平：中國超大規模市場是提振內需關鍵

中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在最新一期中共機關刊物《求是》發表的署名文章中強調，中國超大規模市場是提振內需關鍵。



這篇題為《當前經濟工作的重點任務》的文章，刊發在2月16日出版的《求是》雜誌。文章內容是習近平去年12月10日在中央經濟工作會議上講話的一部分。

文章強調，堅持內需主導，建設強大國內市場。統籌促消費和擴投資，用好中國超大規模市場優勢。要著眼惠民生增後勁，推動投資止跌回穩。要堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。堅持以科技創新引領產業升級，不斷催生新質生產力。制定一體推進教育科技人才發展方案。加大對基礎研究的長期穩定支持力度，強化科技基礎條件自主保障和戰略前沿領域佈局，努力產出更多原創性成果。

2月11日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京考察並探望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民和香港同胞、澳門同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。（央視截圖）

文章提出，要制定全國統一大市場建設條例，出台地方政府招商引資鼓勵和禁止事項清單，綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、品質監管和反壟斷、反不正當競爭等手段，深入整治「內卷式」競爭，營造良好市場生態。積極推進閒置低效存量資源資產盤活利用。規範商業銀行競爭秩序，深入推進中小金融機構減量提質。

文章也提到，要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，增強綠色發展動能。加強全國碳排放權交易市場建設。研究設立國家低碳轉型基金，培育氫能、綠色燃料等新增長點。

文章明確，要強化就業優先政策導向，實施穩崗擴容提質行動，著力穩定高校畢業生、農民工等重點群體就業。適應學齡人口結構變化，推進教育資源佈局結構調整，增加普通高中學位供給和優質高校本科招生。落實育兒補貼等支持政策，宣導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。

文章最後指出，要著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。積極有序化解地方政府債務風險。督促各地主動化債。加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險。

