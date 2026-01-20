習近平：中國發展處不確定因素增多時期、讓內需成經濟發展主動力

省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班20日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。國家主席習近平在開班式上發表重要講話強調，要把學習貫徹黨的二十屆四中全會精神不斷引向深入，更好統一思想、凝心聚力，在黨中央堅強領導下紮實做好各項工作，努力實現「十五五」良好開局。



1月20日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話。（新華社）

習近平指出，制定和實施五年規劃是中國共產黨治國理政一條重要經驗，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢，有利於實現黨的領導，有利於集中力量辦大事，有利於前瞻性把握戰略問題，有利於保持事業連續性。在制定實施五年規劃的長期實踐中，中國共產黨創造積累了豐富經驗，包括堅持黨中央集中統一領導，堅持從實際出發，堅持全國一盤棋，堅持發揚民主、集思廣益，堅持規劃法定原則等。要堅定製度自信，不斷結合新的實際把這一優勢發揚光大。

習近平強調，黨的二十屆四中全會對「十五五」時期經濟社會發展作出戰略部署，要全面深刻準確領會和把握。全面，就是要以全局視野領會全會精神，將各項部署作為一個整體來把握，不能顧此失彼。深刻，就是要知其然又知其所以然，既明白是什麼，又明白為什麼、怎麼做，真正理解透徹。準確，就是要精準把握政策界限和尺度，做到該為的必須為、能為的努力為、不該為的決不為。

1月20日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席開班式。（新華社）

習近平指出，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。分析形勢，既要把各種因素考慮周全，又要善於把握其中一些關鍵因素如國際形勢、新一輪科技革命和產業變革等的新變化。要胸懷全局、登高望遠，在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強中國發展的確定性和可持續性。

習近平強調，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。各地區各行業要找準定位，堅持智能化、綠色化、融合化方向，發揮比較優勢，形成上下游產業相互銜接、各展其長、同向發力的生動局面。要保持製造業合理比重，大力發展先進製造業。因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合。要建設現代化基礎設施。

習近平指出，中國人口多、市場大、產業全、發展動能強，有條件加快構建新發展格局。要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。要以做強國內大循環提升擴大高水平對外開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，努力實現內外聯通、互促共進。

1月20日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話。（新華社）

習近平強調，經濟發展和社會發展相輔相成，必須協調並進。要把改善民生作為促進社會發展的重點，在發展經濟的同時穩步提高人民生活品質。要堅持黨建引領，強化法治保障，夯實基層基礎，切實提高社會治理水平。要統籌發展和安全，有效防範化解各類風險，切實維護國家安全和社會穩定。

習近平指出，要堅持科學決策、民主決策、依法決策，編制好國家和地方「十五五」規劃綱要及專項規劃。地方規劃和專項規劃要與國家整體規劃銜接好，體現國家整體規劃的精神和要求，同時要因地因事制宜，把需要和可能統一起來，確保定了就做得到、能落地見效。

習近平強調，順利完成「十五五」時期目標任務，必須着力提高黨領導經濟社會發展能力和水平。各級幹部特別是領導幹部要進一步加強學習，鑽研黨的創新理論，提高專業素養，增強實幹本領。要樹立和踐行正確政績觀，堅持從實際出發、按規律辦事，自覺為人民出政績、以實幹出政績。要大力弘揚鬥爭精神，勇於挺身而出、迎難而上，善於戰風險、迎挑戰、克難關。要保持反腐敗高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。