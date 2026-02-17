台10名藝人登春晚　蘇有朋侯佩岑唱《寶島戀歌》　張鈞甯激動受訪

央視《2026年春節聯歡晚會》（馬年春晚）今（16）日除夕夜晚間8點登場，共有10名台灣藝人都將參與演出。張鈞甯和周慧敏、梁詠琪、薛凱琪等中港女藝人同框表演歌曲《立春》；F4成員言承旭則和陳小春、羅嘉豪、易烊千璽演唱《智造未來》。



而被排在第22位登場的節目是歌曲《寶島戀歌》，則由8名台灣藝人同台演出，包括胡德夫、辛曉琪、伊能靜、周傳雄、蘇有朋、侯佩岑、歐陽娜娜、陳立農。



張鈞甯將是今年春晚首位登場的台灣藝人，她被安排在開場表演之後，與周慧敏、梁詠琪、秦海璐、薛凱琪、熱依扎等女藝人共同演唱《立春》歌曲。言承旭稍後登台，與陳小春、羅嘉豪、易烊千璽一起演唱歌曲《智造未來》。

首次登上春晚的張鈞甯在受訪時談起參加春晚的感受時說，「站在台上有澎湃到想要掉眼淚的感動」，張鈞甯認為，春晚是凝聚所有海內外華人的重要活動，能參與其中她「非常開心，很榮幸、也倍感壓力」。

對於8名藝人共同表演《寶島戀歌》，央視春晚官方微博寫道，「台灣金曲喚起兩岸共同記憶，熟悉的旋律響起，跨越山海的思念瞬間抵達，由胡德夫、辛曉琪、伊能靜、周傳雄、蘇有朋、侯佩岑、歐陽娜娜、陳立農，共同帶來的寶島戀歌唱響兩岸一家親，勾連起兩岸同胞的共同記憶。」

首次登上央視春晚的侯佩岑則表示，春晚是春節必不可少的儀式。她希望「所有在外的遊子在回家團圓的同時，可以一起感受到中華文化的氛圍。」

對於台灣藝人近年參加央視國慶晚會、春晚等活動，台灣官方並未有設有全面性的禁令，但陸委會曾表示，台灣藝人不該配合對岸統戰宣傳，「若藝人的言行被認定配合中共矮化台灣、傷害中華民國主權或鼓吹武力犯台，便可能踰越政府所劃定的界線。」

今年央視春晚除了在中國大陸境內播出，也將在85種語言對外傳播平台，以及全球200多個國家和地區的3500多家媒體進行直播。