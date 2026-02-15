王菲被傳將第6度登央視春晚　原因竟是御用化妝師洩露天機

樂壇天后王菲（Faye）近年來深居簡出，鮮少公開露面，行蹤更是神秘。然而，隨著農曆新年將至，昨日（13日）網上瘋傳這位神隱多時的天后，將會驚喜現身今年在北京舉行的央視春晚舞台。種種蛛絲馬迹顯示，王菲極有可能第6度登上春晚，更會選唱一首小眾的獨立音樂作品，引發全網熱議，粉絲們紛紛表示：「這才是真正的年味！」



2025年（去年）是王菲相隔7年回歸春晚，當晚以一襲簡約優雅的白裙登場，深情演唱《世界賭予我的》。（影片截圖）

化妝師Zing「洩露天機」 原唱點讚傳聞

引發這次猜測的導火線，源於王菲多年的御用星級化妝師Zing。眼尖的網民發現，Zing昨日（13日）已低調從香港飛抵北京，其社交帳號的IP地址亦顯示為「北京」。由於Zing與王菲合作無間，他的行蹤往往預示著天后的動向，這一細節即時被解讀為他正為王菲的春晚演出作妝髮準備。

與此同時，有內地資深樂評人爆料，指王菲今年將會延續其獨特的音樂品味，計劃在春晚翻唱華語獨立音樂人（Indie）的小眾佳作。網傳歌單顯示，她將會獻唱獨立音樂人ZaZasu的歌曲《你我經歷的一刻》。更令人確信的是，原唱ZaZasu本人竟然親自「點讚」了這條關於王菲翻唱的爆料貼文，這個「官方認證」的舉動令傳聞可信度大增，令樂迷期待值爆燈。

收視靈藥屢創紀錄 去年白裙Look仙氣逼人

回顧過去，王菲曾5度登上春晚舞台，每次都成為內地觀眾的焦點：

1998年：《相約一九九八》（與那英合唱）

2010年：《傳奇》

2012年：《因為愛情》（與陳奕迅合唱）

2018年：《歲月》（與那英合唱）

2025年（去年）：獨唱《世界賭予我的》



去年（2025年）是王菲相隔7年再度回歸，當晚以一襲簡約優雅的白裙登場，深情演唱《世界賭予我的》。她的演出不僅憑藉「天籟之音」感動全場，更創下近12年來春晚最高收視紀錄，成為當晚的收視冠軍，足證「王菲」二字依然是收視保證。若今年能再見天后風采，定必再掀高潮。

2025年（去年）王菲登場獨唱，一舉成為當晚的收視冠軍，更創下春晚近12年來的最高收視紀錄。（影片截圖）