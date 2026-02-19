江蘇湖北煙花爆竹店接連燃爆　春節3日共致20死　國務院下令嚴查

內地春節期間發生兩宗煙花爆竹店爆炸事故，引發國務院高度關注。



一宗發生在江蘇連雲港市。據《央視新聞》報道，2月15日下午2時半許，江蘇連雲港市東海縣石榴街道東安村因村民個人燃放煙花不當，導致附近一煙花爆竹經營部爆燃，事故造成8人死亡，2人受傷。當日下午4時許，明火已撲滅，相關責任人已被控制，具體原因調查、善後處置等工作正在進行中。

另一宗發生在湖北宜城。據湖北官方通報，2月18日14時24分，湖北宜城市鄭集鎮千和煙花爆竹專營店發生爆燃，過火面積100餘平方米，造成12人死亡。截至當日15時30分，現場明火已撲滅。事故原因正在進一步調查中。

湖北事故發生後，國務院安委會辦公室、應急管理部已派出由應急管理部有關負責人帶隊的督導組，趕赴現場指導救援處置和事故調查，要求湖北省政府成立事故調查組深入調查，依法依規嚴肅追責問責。

湖北省委書記王忠林到省委總值班室線上連線事故現場，研究部署應急處置工作。要求迅速成立事故調查組，抓緊查明事故原因，及時向社會公布結果，依法依規嚴肅追究相關責任。要全力做好遇難者善後工作，「一對一」做好遇難人員家屬的情緒安撫和心理疏導，用心用情解決實際困難。同時，立即對全市範圍內的煙花爆竹、危化品、消防、交通運輸等重點領域風險隱患開展拉網式排查整治，堅決堵住安全漏洞。

國家應急管理部：將派出明查暗訪組督促各地排查

2月18日下午，國務院安委會辦公室、應急管理部召開專題調度會，要求切實做好煙花爆竹生產、運輸、銷售、燃放全鏈條安全監管和安全宣傳，全面排查風險隱患，堅決守住安全底線。

會議指出，春節元宵節期間是煙花爆竹燃放高峰，各地區務必要高度重視煙花爆竹安全工作，深刻吸取有關事故教訓，立即組織開展零售店(點)安全隱患排查，全力做好安全風險防控。要嚴格落實相關規定，加強零售店（點）周邊安全管控，禁止在店外試放煙花爆竹，嚴防各類事故發生。要強化零售店(點)安全巡查檢查，嚴防「下店上宅」、超量儲存、店外擺放、人員聚集，嚴禁店內吸煙或使用明火，嚴禁銷售超標違禁產品。

北京今年煙花「限改禁」，五環內禁放煙花爆竹，以往的煙花盛況不再。（視覺中國）

同時要加強閒置房屋、庫房等重點場所檢查排查，嚴防違法違規存儲煙花爆竹，暢通群眾舉報渠道，嚴厲打擊非法經營儲存煙花爆竹行為。要加強互聯網涉及煙花爆竹的信息監測，及時清理下架違規信息，嚴肅查處線上引流、線下銷售、違規寄遞煙花爆竹行為。

此外，應急管理部還將派出明查暗訪組，督促各地嚴格排查、嚴格執法，切實加強煙花爆竹全鏈條安全監管，嚴密防控各類安全風險。