7名中國遊客溺斃貝加爾湖　目擊者：司機無視冰面裂縫，加速通過

俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）2月20日發生汽車落水意外，汽車翻入冰面下，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客，事件造成8人身亡，包括司機及7名中國遊客，另1名中國遊客脫險獲救。



內媒《揚子晚報》報道，近期貝加爾湖冰面因升溫出現裂縫，通往奧爾洪島的冰上通道尚未開放，當地政府已嚴禁車輛上冰行駛，但涉事車輛仍違規駛入。目擊者稱，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。

圖為俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal），攝於2024年4月（Getty）

貝加爾湖位於俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州（Irkutsk）。事發於2月20日，報道引述俄羅斯伊爾庫茨克州州長科布澤夫表示，一輛載有中國遊客的汽車翻入貝加爾湖冰面下，1人脫險，另外8人初步判定遇難。

他稱「據目擊者消息，1名遊客脫險，其餘乘客和司機的位置正在搜查中。據初步信息，他們已遇難。」

圖為一架汽車在俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）上行駛，攝於2024年4月，非涉案汽車（Getty）

據悉在該事件發生後，當地相關機構已經禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。綜合媒體報道指，救援人員已尋獲7具遺體，通過水下攝像頭可見，車輛已在霍博伊角附近定位，事發區域水深度約18米，裂縫寬約3米，水下打撈作業正在進行中。

這不是今年第一起貝加爾湖冰面傷亡事件。1月28日，同樣在貝加爾湖奧利洪島附近冰面，一輛載有中國遊客的車輛在尚未開放的冰面道路上行駛時發生傾覆，造成一名中國籍女遊客身亡。

涉事俄籍司機疑私下接單，非正規旅行社

涉事司機為44歲俄羅斯籍男子，曾擔任兒童足球教練，據稱他以低於市場價格私下接單組織此次冰上遊覽，非正規旅行社。當地已確認4名遊客身份（含1名生還者），為來自中國的一家人，包括夫妻二人和一個14歲的孩子，另有一名女性親屬。其餘4名中國遊客身份仍在核實中。

涉事俄籍司機疑私下接單。（揚子晚報）

中國駐伊爾庫茨克總領館工作人員陳先生在接受記者電話採訪時說，「根據目前瞭解到的情況，獲救的那位同胞，是來自江蘇省的一位男性。目前，他的健康狀況穩定。其他的後續相關事宜，因為涉及個人隱私，我們暫時無法透露。」

此前湖面已現裂痕有人掉冰窟

公開資料顯示，奧利洪島是貝加爾湖最大的島嶼，在湖水最深處附近，不少遊客選擇事發地所在的北線線路觀賞藍冰。

貝加爾湖在事故發生前，冰面已經出現裂縫。（楊子晚報）

一位遊客告訴記者，當地時間2月15日，當天氣溫在零下18攝氏度左右，他們在北線遊覽時就發現冰面已經出現裂痕，但司機下車檢查冰面後覺得沒有問題，便帶他們通過。往後當地幾天氣溫升到更高，靠近冰掛，能聽到明顯開裂的聲音。

另有遊客介紹，當地時間2月17日，他們同樣在湖面上見到了裂痕；當地時間2月19日，事發前一天，他們還在北線一處冰面看到有人掉進了冰窟窿，幸好被旁邊的人拉上來，「今年冰層不夠厚，上下島還是需要氣墊船。」

2月20日，中國駐伊爾庫茨克總領事館再次發佈安全提示稱，近期貝加爾湖氣候異常，冰面情況異常複雜。目前貝加爾湖冰上道路尚未開放，禁止汽車上冰，請切勿抱有僥倖心理，不要違規乘坐汽車穿越冰面，冰上交通可選擇安全性較高的氣墊船。

貝加爾湖冰上道路開放後，也請務必通過正規渠道預訂交通服務，確認承運車輛及駕駛員具備合法客運資質並購買保險。切勿貪圖便宜或一時便利，選擇無客運資質的「黑車」，以免發生意外。