英國2.25起入境遊客須申請ETA　雙重國籍者無英護照要課金申請CoE

《衛報》2月13日報道，自2月25日起，英國將變更邊境管制政策。除英國、愛爾蘭公民外，所有前往英國的旅客需獲旅行許可。



短期停留的遊客必須申請電子旅行授權（ETA），費用為16英鎊（約170港元）；而雙重國籍人士將首次被要求出示英國護照才能前往英國，否則將支付589英鎊（約6286港元）購買「居留權證明書」（Certificate of Entitlement，CoE），附第二國籍護照上才能登機、乘船或火車。

圖為英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅機場）的邊境標誌。（Getty）

英國內政部發言人表示：「從2026年2月25日起，所有擁有英國雙重國籍的人士都需要出示有效的英國護照或身份證明，以避免在邊境延誤。」

他表示，這是數碼化計劃的一部份，將賦予政府更大的權力，阻止構成威脅的人入境，並讓政府更全面地了解移民情況。

不過新措施對很多旅居海外的英國雙重國籍人士感到混亂和徬徨，他們認為英國政府沒事先作充分溝通，其中一名雙重國籍的人士準備下周五（20日）持意大利護照由英國前往紐約，並計劃在25日回國，惟他本身沒有英國護照，即使願意花費589鎊申請CoE，惟處理需時，意味他肯定無法趕及在出發前取得。