湖南消防車墮崖6名消防員身亡　村民：路很多急彎，車頭嚴重變形

2月19日16時許，湖南新化縣消防救援局一輛消防車在當地爐觀鎮完成滅火救援任務後，返程途中意外墜崖，導致6名消防隊員因公犧牲，1名消防隊員受傷，事發時正值春節假期引起廣泛關注。目前事故原因調查、傷者救治等善後工作正在進行。



2月20日，新化縣爐觀鎮村民陳先生（化姓）受訪表示，事發地在爐觀鎮金鵝村飛鵝界組附近的盤山公路上。19日下午4點多，他住在金鵝村的親戚給他打來電話，「說有一輛消防車翻到溝裡去了，要去救人」。

陳先生當時就在附近，於是也開車來到這邊，看能否幫忙。不過，他來到山腳下的路口時，發現進山的公路已經封了，只有救援人員和車輛能進去。

陳先生拍下的影片顯示，有人正用擔架將消防員從山崖底下抬出，不斷有警車、救護車前來，還有消防車駛來。他告訴記者，因為山路較窄，消防車就停在山腳下的路口，消防員們下車步行上山進行救援，步行距離約有1公里。

陳先生介紹，從金鵝村下來的山路，他此前開車走過，「路很陡，有很多急轉彎，也不寬。消防車正常開沒問題，但如果對向有來車，就要停下來小心通過。」

他還介紹，此處山路雖有護欄，但消防車體型巨大，如果失控了護欄可能也難以發揮作用。陳先生說，因為他也想參與救人，所以後來將車停在山腳路口，步行十多分鐘上山。他在山路上看到出事的消防車還在崖底，車頭變形嚴重，車廂里似乎還有水。陳先生介紹，當天當地沒有下雨，是陰天，但路上有些許濕潤。

爐觀鎮政府和當地派出所工作人員均介紹，上山去往飛鵝界的路目前通行不便，關於事故消防車的處置情況自己不瞭解。新化縣官方相關部門人士表示，此次事故的善後情況目前正在開展中。