長洲男留直升機坪附近阻運送病人　拍消防車罵消防員　涉兩罪被捕

本周二（13日）網上流傳影片，有巿民於長洲疑不滿被消防員勸喻遠離停機坪，因此與消防員對罵，並拍打消防車身。消防處早前指，已就事件向警方報案。



警方今日（17日）表示，經調查後昨日（16日）拘捕一名48歲本地男子，涉嫌妨礙公職人員執行職務及刑事毀壞，檢獲他犯案時身穿的衣物。被捕男子現正被扣留調查，案件交由水警總區重案組繼續跟進。警方嚴厲譴責任何干擾緊急救援及公共安全行動的行為。



該名途人拍打消防車車身。(網上片段截圖)

警方表示，1月15日接獲消防處報案，指其人員1月13日下午於長洲協助將一名病者，送至停泊於長洲直升機停機坪的政府飛行服務隊直升機上，一名男子於該直升機坪附近停留，消防人員多次基於安全理由及阻礙病者運送，勸喻該男子遠離直升機坪，惟他未有理會的。其後該名男子於消防車輛離開直升機坪時，尾隨並以手拍打消防車車身。

途人指罵該名消防員。(網上片段截圖)

經深入調查後，警方於昨日（16日）拘捕該名48歲本地男子，涉嫌妨礙公職人員執行職務及刑事毀壞，並檢獲被捕人懷疑犯案時穿着的衣物。被捕男子現正被扣留調查，案件交由水警總區重案組繼續跟進。

警方表示嚴厲譴責對任何干擾緊急救援及公共安全行動的行為，重申緊急服務人員於執行職務時，往往身處高風險及時間緊迫的環境，任何阻撓、滋擾或暴力行為，不但可能延誤救援、危及生命，亦屬嚴重刑事罪行，警方必定嚴正執法，絕不容忍。

第一條片可見，消防處後勤支援車（LSA）正響號駛往直升機坪。（網上截圖）

片段可見，一輛消防處後勤支援車（LSA）響號駛往直升機坪，而飛行服務隊的直升機亦已在停機坪上等候。LSA可用作支援救護車、暫替接載傷病者的任務，故相信當時響號為接載病人前往轉乘直升機，出市區的醫院就醫。

另一條影片，消防LSA沿停機坪反方向離開，相信已將傷病者轉交直升機。一名身穿深色衫、孭背囊，年約40歲的男子正與LSA上一名消防隊目口角，互相「手指指」。

男途人說：「距離50米喎！」消防員不同意：「邊有50米呀？你自己望下啦！」男子不以為然：「咁咪度下囉！」消防員沒好氣：「唉，我唔同你講呀！」但對方糾纏不休。消防員有點怒氣：「你離晒大譜㗎！就係你呢啲人搞到香港咁樣㗎!」途人反駁：「你呀！」消防員：「係呀！我呀！我幾廿年喇！」途人卻說：「你出市民糧呀！」

雙方「手指指」對罵。(網上片段截圖)

消防員邊上車邊說：「離晒大譜。」途人回敬：「咩事啫！有做嘢就講，無做嘢就躪！」消防車隨之慢駛開車，消防員繼續說：「有報應㗎同你講！」途人反擊：「你咪有囉！報應呀！戇居㗎你都，驚你呀?」右手則拍打消防車左邊車身一下，片段就此完結。

觀乎男子的衣着，與及同行女友人的裝扮，似乎是遊人。片段上傳後即引起熱議，有網民直言「真係未見過人同消防嘈，奇聞」；亦有網民認為，「拍打政府車輛，告佢毁壞政府物件」、「消防員落得車X，一定有理據！閃晒燈都阻礙救援，祝條友有報應！」不過，亦有網民擔心：「有冇諗過放條片上嚟，最後瀨嘢都係消防員?」

途人與消防員對罵。(網上片段截圖)

消防處回覆《香港01》稱，消防處已就事件向警方報案。消防處於1月13日下午2時47分接獲一宗救護服務的召喚，遂派出一輛消防車輛於約10分鐘後抵達長洲醫院，將一名傷病者送至停泊於長洲直升機停機坪的政府飛行服務隊直升機上。

當直升機準備起飛時，數名市民於非常接近停機坪的位置圍觀及拍攝。為避免直升機起飛時產生的氣流對市民造成危險，政府飛行服務隊人員及消防人員立即勸喻市民遠離停機坪，並解釋直升機氣流可能對他們造成危險。

及後，當消防車返回消防局途中，遇見較早前於直升機坪圍觀及拍照的市民，消防人員再次向其解釋直升機氣流可能對圍觀者造成危險，以及可能對救援服務構成阻礙。

途人指罵該名消防員。(網上片段截圖)