貝加爾湖7死意外　業者指行程要價1萬6千　目擊者：車輛2分鐘沉沒

2月20日，俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal）發生汽車落水意外，汽車翻入冰面下，涉事車輛上載有1名俄羅斯司機和8名中國遊客，事件造成8人身亡，包括司機及7名中國遊客，另1名中國遊客脫險獲救。



業者表示，相關行程是「貝加爾湖冬日奢遊」一部分，旅行社開價約1萬6888元（人民幣，下同），事故後已有中國遊客擬取消行程。



圖為俄羅斯貝加爾湖（Lake Baikal），攝於2024年4月（Getty）

《揚子晚報》報道，近期貝加爾湖冰面因升溫出現裂縫，通往奧爾洪島的冰上通道尚未開放，當地政府已嚴禁車輛上冰行駛，但涉事車輛仍違規駛入。目擊者稱，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。

一名當時在現場的中國遊客表示，事發地是一處藍冰觀賞點，附近有好幾條冰裂縫，現場周邊還有其他幾輛載有遊客的車輛。意外發生時，附近車輛上男性基本都前往救援，但車輛下沉太快，僅兩三分鐘就沉入湖中，實在沒有辦法救援。她目睹這一幕被嚇壞了，「到晚上還手腳發軟。」

她表示，發生事故的是一輛具有當地特色的「小鋼炮」車，車上一位小伙在車輛沉湖前的最後一刻打開了車門，其他遊客用繩子將他從冰裂縫中拉上冰面，應該就是那名唯一生還的中國遊客。

該「小鋼炮」滿載9人行經周遭好幾條冰裂縫上。（極目新聞）

據《南方都市報》報道，事故發生後，有中國遊客準備取消近日貝加爾湖行程：「今年該湖已發生兩次事故，不敢再去冒險了」。

據此前報道，這不是今年第一起貝加爾湖冰面傷亡事件。1月28日，同樣在貝加爾湖奧利洪島附近冰面，一輛載有中國遊客的車輛在尚未開放的冰面道路上行駛時發生傾覆，造成一名中國籍女遊客身亡。

中國一家旅行社發布海報顯示，「貝加爾湖冬日奢遊」8天7晚，人均16888元起，含門票、住宿、機票、餐食、接送機等，其中特別安排2天的奧利洪島北線深度遊；另有一款「貝加爾冬日限定遊」，8天7晚價格是18999元起。該旅行社的顧問稱，2月下旬到3月中旬貝加爾湖的冰面最厚，這段時間最可放心遊玩。

貝加爾湖在事故發生前，冰面已經出現裂縫。（楊子晚報）

1月剛去過奧利洪島的遊客表示，她是坐氣墊船上島後換乘島上唯一交通工具「小鋼炮」，「無論是到冰面還是到森林都是這種車，滿載可以坐9人」，為了安全，她所在的旅遊團29人租了4台「小鋼炮」一起行駛，「萬一有一台在冰面上發生意外，其他的車輛可以馬上進行救援」。

在貝加爾湖生活過的萬先生表示，一些導遊和司機為了拍照好看，會帶遊客去沒有任何標識的野冰面，這裡人少、景絕、出片率高，但這是拿命換照片。據此前報道，此次事故的俄籍司機是以低於市場的價格私下接單。

萬先生提醒，當地政府每年會在安全冰面插木棍畫線，只走木棍路線，才相對安全。這幾年冬天愈來愈暖，貝加爾湖的冰面不穩定，冰縫會突然裂開、愈來愈寬。