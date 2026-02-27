市場監管總局：以實招硬招破解「內捲式」競爭

國新辦周五（27日）下午舉行國務院政策例行吹風會，國家市場監督管理總局副局長、國家標準化管理委員會主任鄧志勇會上介紹，「堅決破除阻礙全國統一大市場建設的卡點堵點」，「綜合整治『內捲式』競爭」是二十屆四中全會作出的重要部署，代表委員圍繞強化監管執法、壓實平台主體責任等方面提出了很多的意見和建議。市場監管總局高度重視，深刻把握縱深推進全國統一大市場建設的工作要求，堅持系統謀劃，圍繞依法查處違法行為、支持產業優化升級、完善制度規則等方面，創新推出了多項工作舉措，以實招硬招破解「內捲式」競爭難題，助力全國統一大市場建設。



國家市場監督管理總局副局長、國家標準化管理委員會主任鄧志勇。（中國網）

鄧志勇表示，在依法查處違法行為方面狠抓監管執法，針對重點行業開展成本核查和執法檢查，部署9項專項整治行動，查辦「成都快購」等直播電商典型案件，約談主要平台企業督促下架「全網最低價」活動，叫停「僅退款」等爭議規則，查處「幽靈外賣」「幽靈網店」系列案件，加大典型案件曝光，形成強大震懾，達到「查辦一個案件、警示一批企業、規範一個行業」的治理效果。

在支持產業優化升級方面，推進質量強鏈建設，實施1856個質量強鏈項目，解決質量堵點卡點問題2.5萬個。對存在缺陷的移動電源產品召回10次，涉及產品近140萬台。首次在新能源汽車領域開展整車專項監督抽查，督促企業築牢質量安全防線。

在完善制度規則方面，推動《反不正當競爭法》修訂出台，發布《網絡交易平台規則監督管理辦法》《互聯網平台反壟斷合規指引》等制度文件，為平台企業依法合規經營劃定「紅線」、明確「底線」。出台《公平競爭審查條例實施辦法》，全國市場監管部門完成重要政策措施審查6萬餘件，有效規範地方政府的經濟促進行為。

鄧志勇指出，下一步將堅決貫徹落實黨的二十屆四中全會精神，以更高要求、更實舉措深入整治「內捲式」競爭，推動有效市場和有為政府更好結合，為縱深推進全國統一大市場建設、實現高質量發展提供堅實保障。