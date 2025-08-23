中國日本商會：內捲式競爭構成重大挑戰　日企員工憂在華人身安全

中國日本商會會長本間哲朗表示，中國市場的「內捲式」競爭對在華日企構成重大挑戰，儘管政府出台相關約束措施，但效果尚未顯著。同時，日企員工對在華工作與生活的人身安全表達擔憂，呼籲中國政府重視並採取行動。



8月22日，中國日本商會在北京發布第7次「會員企業景氣和營商環境認識問卷調查結果」。該調查共收集1434份有效問卷。本間哲朗在記者會上指出，內捲式競爭（過度內耗與惡性競爭）讓日企倍感壓力。他建議，企業應避免價格戰，轉而通過提升產品附加值與差異化設計增強競爭力。他提到，價格下降也為日企降低零組件與耗材採購成本提供機遇，有助於提升競爭力。

調查顯示，日企員工及家屬對在華人身安全的擔憂成為「營商環境滿意度」中最需改善的首要問題。受訪者反映，因安全顧慮，部分日企難以從日本派遣駐外人員或攜帶家屬，短期出差人數也因外國人拘禁事件原因不明而減少。特別是對《反間諜法》執行標準的不透明，企業希望獲得更清晰的解釋。

圖為江蘇省蘇州市蘇州日本人學校。（X/ @SydneyDaddy1）

本間哲朗提及，7月底江蘇蘇州發生的日籍母子遇襲事件令人遺憾，強調員工及家屬安全是日企在華經營的基本前提。他表示，商會將持續敦促日本政府及駐華使領館與中國政府合作，確保日本公民的安全，並要求公開事件背景等詳細信息。商會幹部未來將繼續就此議題發聲。

此外，一名日商主管因涉嫌「間諜活動」被中國法院判刑三年半，引起商會高度關切。本間哲朗重申，日企在任何國家均遵守當地法律，但希望中國政府在法律框架下提供高透明度的司法裁決，確保企業員工的安全與安心。