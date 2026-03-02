韓衛國等3名上將及原軍工高官張克儉　被撤全國政協委員資格

新華社報道，全國政協十四屆常委會第十五次會議2日（周一）在北京閉幕。去年缺席政協會議的解放軍上將韓衛國、劉雷和高津，以及「消失」逾一年的國家國防科技工業局原局長張克儉，均被免去全國政協常委職務，並被撤銷委員資格。



解放軍上將韓衛國。（百度百科）

解放軍上將劉雷。（人民政協報）

解放軍上將高津。（百度百科）

新華社報道指，會議通過關於免去韓衛國第十四屆全國政協常委、提案委員會副主任職務，免去劉雷第十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任職務，免去高津第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任職務，撤銷韓衛國、劉雷、高津第十四屆全國政協委員資格的決定；通過關於免去張克儉第十四屆全國政協常委職務並撤銷其委員資格的決定。

據公開資料，韓衛國是陸軍原司令員，2017年曾擔任解放軍建軍90周年閱兵總指揮；劉雷曾任陸軍政治委員，高津則曾任中央軍委後勤保障部部長。三人均為上將。

張克儉。（網絡圖片）

張克儉曾任國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長等職位，在2024年12月卸任後未再現身公眾視野。

會議還追認關於撤銷王行環、張冬辰、曹建國、劉國躍、馬正武、樊友山、曾毅、俞培根、田學斌、何松第十四屆全國政協委員資格的決定。