人大常委會會議閉幕　應急管理部長王祥喜免職　9將領撤人大代表

十四屆全國人大常委會第二十一次會議周四（26日）閉幕，會議經表決，決定免去王祥喜的應急管理部部長職務。此前中紀委網站於1月31日通報，63歲的王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委調查。 此外，會議也表決免去19名人大代表資格，當中包括9名解放軍將領：5人為上將、1人為中將、3人為少將。



圖為2月26日下午，十四屆全國人大常委會第二十一次會議在北京人民大會堂閉幕。趙樂際委員長主持閉幕會。（新華社圖片）

原應急管理部黨委書記、部長王祥喜。（網絡圖片）

根據全國人大常委會公告，除王祥喜被免去應急管理部部長職務，會議也經表決，免去蔣成華的全國人大外事委員會委員職務，他年初已調任商務部國際貿易談判副代表；以及免去劉少雲的解放軍軍事法院院長職務。

19人遭罷免代表資格 包括5名上將

此外，有19人被免去全國人大代表資格，當中9人為解放軍將領，分別為5名上將：陸軍原司令員李橋銘、海軍原司令員沈金龍、海軍原政委秦生祥、空軍原政委于忠福、信息支援部隊原政委李偉；1名中將：中央軍委國防動員部政委王東海；以及3名少將：中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、陸軍第73集團軍軍長丁來富、火箭軍第64基地司令員楊光。

被免去全國人大代表資格的，還包括早前被公布涉嫌嚴重違紀違法、正接受中紀委國家監委審查的內蒙古原書記孫紹騁。其餘為江蘇省原台辦主任練月琴、江西南昌市政協原主席肖玉文、重慶市委宣傳部原常務副部長曹清堯、重慶市政協原秘書長藍慶華、四川成都市原市長王鳳朝、成都市人大常委會原主任包惠、綿陽市市長李雲、雲南省麗江市原市長李剛、新疆維吾爾自治區原常務副主席陳偉俊。