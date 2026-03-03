伊朗局勢｜50小時花6萬！青島母帶倆孩及年邁母　輾轉3國逃出中東

2月28日，美國與以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗隨即展開報復，用導彈與無人機襲擊以色列及中東多個美軍基地與盟友設施，導致區域局勢急劇惡化。3月2日傍晚18時許，青島年輕母親于文雅琪終於回國。過去50多個小時，她帶著兩個年幼孩子與年邁母親，經歷航班取消、深夜炮火驚魂、連夜包車奔襲、輾轉三國，只為回家這條路。直到落地那一刻，她才真正鬆開緊繃的心弦，感受到徹徹底底的安全。



據《大風新聞》報道，2月28日下午，于文雅琪的手機彈出航班取消通知。她原本計劃當晚搭東航從杜拜飛回青島。因為美以對伊朗空襲引發連鎖反應，多哈、杜拜、阿布扎比三地領空相繼關閉，機場全面停擺。她先是續訂酒店，帶著家人安頓下來，以為只是短暫延誤。

然而，3月1日凌晨兩點多，轟隆巨響撕裂夜空。「聲音特別大，像爆炸一樣」，于文雅琪瞬間驚醒。緊接著，手機刺耳警報響個不停，整個城市陷入恐慌。夜色中，爆炸聲與攔截火光交織，「聽著真的很恐怖」。

她在三個滯留杜拜中國同胞互助微信群裡。群友分享情報，有人提議去阿曼，相對遠離伊朗，機場還在運轉。于文雅琪顧不上孩子還在睡，忍到天亮就包了一輛車，直奔阿曼邊境。

沙漠公路上，她不停刷新新聞。突然，一條消息跳出：阿曼港口遭炸。她瞬間慌了神，「完全不知所措，不知道該往哪走」。但既已入境，只能硬著頭皮前進。她放棄住酒店，直接讓司機開往馬斯喀特機場。

在機場櫃台，她反覆協商，工作人員盡力幫忙，終於搞到四張3月2日凌晨0點飛往孟加拉國首都達卡的機票。航班延誤半小時才起飛。

3月1日下午的阿曼機場。（大風新聞）

抵達達卡後，于文雅琪心裡稍稍安定。東航有直飛昆明的航班，她立刻買了當天下午兩點多的票。群裡不斷有人問路線：怎麼去達卡？落地簽怎麼辦？她耐心一遍遍回覆：「達卡落地簽很方便，帶護照和機票就行……不出境的話給工作人員看下一程信息，他們幫換票、取行李，不用花錢。」

她感慨，特殊時期機票極度搶手。有人說去曼谷的票從8000漲到1萬多還沒位，「有錢都買不到」。于文雅琪一家當時唯一的念頭就是：盡快離開中東，一刻都不想多待。能買到票已是萬幸。

阿曼機場大排長龍。（大風新聞）

這趟撤離花費不菲：杜拜包車到阿曼約4500迪拉姆（合人民幣9000元）；備用飛曼谷的泰航票1.5萬多元（人民幣．下同），因超時不退；阿曼飛達卡四張票2.5萬多；達卡飛昆明1.1萬多，總計近6萬元。但她已不在乎，認為真實經歷戰亂，才明白平安回家有多珍貴。

不久前，她還是數萬滯留杜拜旅客中的一員；如今，她成了跑通這條路線的「先行者」。在她分享後，越來越多中國遊客開始複製：杜拜→阿曼→達卡→昆明，陸續踏上歸途。

疑似導彈碎片劃過杜拜哈利法塔附近。（潮新聞）

與此同時，阿聯酋防空系統承受巨大壓力。據央視新聞3月1日報道，阿聯酋成功攔截137枚伊朗導彈與209架無人機，部分墜落領海，造成一定財產損失。過去幾小時，杜拜、阿布扎比多地聽到戰機呼嘯而過。

儘管大多數來襲目標被攔截，碎片仍成最大威脅：朱美拉海灘、帆船酒店、棕櫚島酒店庭院均遭波及，甚至哈利法塔附近上演驚險攔截，火光碎片掠過地標。杜拜國際機場T3航站樓也中碎片，影片顯示濃煙滾滾、建築損壞。