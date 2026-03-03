伊朗局勢｜90後打工仔出差被困　公司逾20同事狂搶機票「救人」

中東局勢緊張，仍身處當地的中國人，其人身安全受到國內親友的牽掛。一名廣西青年原定3月3日從伊朗搭機返回工作地廣州，但受戰事影響被困。令人感動的是，全公司20多個同事為他瘋狂搶機票，實施一場「雲救援」。目前，這場驚險的跨國撤離仍未結束，事主「還在趕路中」，但團隊在亂局中展現出的冷靜、信任與全力以赴，足以讓網民動容。



圖為2026年3月2日，在美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一間警察局受襲。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

2月6日，28歲的廣西青年黃勇鑫順利抵達伊朗德黑蘭的伊瑪目·霍梅尼國際機場。接下來，他按計劃前往伊拉克處理工作，原本預計3月3日從伊朗搭機返回廣州，一切看似都在掌握之中。然而，2月28日，情況急轉直下。當天黃勇鑫剛過關進入伊朗幾小時後，以色列對伊朗發射導彈，局勢瞬間緊張。遠在廣州的同事曾傳斌刷到相關新聞，心頭一緊。公司22名員工大多來自湖南、廣西、廣東，中東業務是主要版圖，28歲的黃勇鑫更是核心成員之一。

黃勇鑫預定的機票。（齊魯日報）

公司群組瞬間炸開了鍋。全體同事瘋狂發訊息，卻石沉大海。整整六個小時後，黃勇鑫終於回覆「暫時沒事」，大家這才稍稍鬆口氣。得知他已安全轉入伊拉克後，懸著的心勉強放下。與此同時，一場跨越時差的「雲端救援」迅速展開。

員工們在群組時刻關注黃勇鑫動向。（齊魯日報）

彼時，後方同事默契分工：一部分人24小時盯著他的動態，另一部分人瘋狂刷各航空公司網站、搶購任何可行的機票。綜合當地局勢與黃勇鑫的實際位置，大家很快敲定一條迂迴但相對安全的撤離路線，從伊拉克出發，經土耳其、馬來西亞吉隆坡，最後回到廣州。

而在前方，黃勇鑫也完全配合後方建議，冷靜執行每一步轉場。從2月28日到3月2日，三天內他幾乎沒怎麼休息，總計睡眠僅約12小時，連續奔波趕路。

黃勇鑫到達土耳其邊境。（齊魯日報）

3月1日，他花費50美元買了前往伊斯坦堡的長途巴士票。（齊魯日報）

伊拉克埃爾比勒到土耳其伊斯坦堡的車程。（齊魯日報）

這已經不是黃勇鑫第一次在中東遇到突發狀況。他回憶，2024年10月，他在伊朗也碰過一次軍事行動，但當時影響範圍有限，這次範圍更大，因此自己更不想讓家人知道，免得他們擔心。

公司合夥人曾傳斌事後感慨，他們公司一直強調互幫互助、人品第一。這種危急時刻，黃勇鑫在前線保持冷靜、願意聽建議，後方就拼盡全力想辦法、搶票、盯進度，大家心往一處想，才把他一步步接出來。

黃勇鑫所在大巴車實況。（齊魯日報）

最新消息顯示，黃勇鑫已經抵達土耳其，正趕往伊斯坦堡機場。不久後，他就能搭上回國航班，平安回到廣州。