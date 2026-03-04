中國船員滯留杜拜港口距爆炸點僅幾百米：不怕導彈，就怕它打不準

伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令的高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）3月2日宣布關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），揚言任何嘗試駛經當地的船隻將遭受攻擊，但美國中央司令部（CENTCOM）反駁指海峽仍然開放，雙方各執一詞。3月3日晚，中國船員彭先生向內媒介紹，他們的船在杜拜最大港口傑貝阿里港，並透露這兩天的爆炸點離他們只有幾百米。



船員：船在導彈攻擊軌跡正下方

家鄉在湖北孝感的彭先生向《極目新聞》介紹，其從事海上運輸工作已有十多年，目前在外籍船舶服務。農曆新年前，他所服務的船舶來到杜拜，詎料卻遇到波及甚廣的戰事。在傑貝阿里港，彭先生表示，這兩天的爆炸點離他們只有幾百米，他們的船正在導彈攻擊的軌跡正下方，「不怕導彈，就怕它打不準波及無辜」。

爆炸現場。（極目新聞）

對於船上的生活物資，彭先生表示都有保障，但因不知局勢後續發展，目前霍爾木茲海峽被封鎖，尚不知何時才能返回國內，「碼頭工人已經復工，商船可以進出港，但現在船舶離港也無法出波斯灣，預計卸完貨後去錨地拋錨等待進一步消息」。

另有滯留在傑貝阿里港的中國船員接受《新京報》採訪時表示，由於距離美軍基地較近，會有流彈落入傑貝阿里港，他更目睹了流彈將港口設施炸毀。目前，船上物資基本能滿足需要，但船員們仍擔憂自身安全，計劃等局勢相對穩定後，去錨地拋錨或者直接駛離去下一個港。

中國業者：還不知道要滯留多久

另一方面，從事國際海上運輸行業、來自四川瀘州的吳先生日前向《封面新聞》表示，他所在的貨運船隻，計劃在沙特裝完貨駛往印度。他表示，由於2月28日起霍爾木茲海峽交通停止，3月2日上午，他們裝完貨就一直停靠在波斯灣的沙特朱拜勒沿岸，目前還不知道要滯留多久，「這兩天幾艘油輪在霍爾木茲海峽遭到襲擊，我們也不敢出去。現在波斯灣有幾百條船隻『趴窩』」。

滯留在沙特的船。（封面新聞）

吳先生所工作貨輪滯留在沙特朱拜勒。（封面新聞）

從事海運行業不到4個月的吳先生此前來過中東地區2、3次，「沒想到就碰到這樣的突發情況」。他透露，船上一共有23名船員，約一半為中國人，「目前我所在的沙特朱拜勒區域情況還好，戰火尚未波及，所以大家也沒有特別緊張、焦慮，不過在國內的親朋好友還是比較擔心」。

霍爾木茲海峽是連接波斯灣和阿曼灣，是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿聯酋等中東產油國的原油出口必經之路。每天約有2000萬桶原油經過這裡運往各地，約佔全球產量的20%。