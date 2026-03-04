兩會2026｜特朗普訪華迎中美新發展？婁勤儉：合則兩利、鬥則俱傷

第十四屆全國人大四次會議於3月4日舉行新聞發布會。在記者會上《彭博社》記者提問，鑑於伊朗發生的事態以及特朗普總統預計不久後將訪華，你如何看待中美關係的發展趨勢？特別是考慮到今年還將安排更多的領導人會晤。



全國人大新聞發言人婁勤儉表示，中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。他提到，習近平曾指出，兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要；中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。



婁勤儉說道，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，「去年以來，習近平主席同特朗普總統保持經常性溝通，為中美關係巨輪穩健前行校準航向、注入動力。兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。」

他提到，事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，「只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。」

婁勤儉表示，中方願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。但他也強調，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

全國人大新聞發言人婁勤儉。（影片截圖）

婁勤儉稱，去年，全國人大邀請美國國會眾議員代表團訪華，與美國國會參議員保持對話，派出全國人大青年代表團訪美。

她表示，美方議員的一個普遍感受是，見比不見好，談比不談強。全國人大願同美國國會保持接觸交流，從立法機構角度助力中美關係穩定健康發展，「希望美國國會能夠客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中美關係和兩國人民友好的事。」