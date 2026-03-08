停工逾兩年　中國阿根廷聯合承建水電項目重啟

阿根廷經濟部3月5日宣佈，在停工兩年後，由中國和阿根廷企業聯合承建、位於聖克魯斯省的塞佩爾尼克（Jorge Cepernic）水電站項目將恢復施工。



據阿根廷媒體《Buenos Aires Herald》等報道，阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）當天披露，這一項目有望在2030年前完工，並預計這將為阿根廷國家互聯電力系統提供1860吉瓦時（GWh）的發電量。



塞佩爾尼克水電項目的融資協議在2014年簽署，由中國葛洲壩集團與阿根廷企業組成的聯營體負責建設。

不過，由於歷屆阿根廷政府遺留下來的財務與技術問題，這一項目自2023年底起陷入停滯。據估計，塞佩爾尼克水電站工程已完成超過40%，而配套建設的基什內爾（Néstor Kirchner）水電站約完成五分之一。

今年1月，聖克魯斯省政府宣佈將從中國獲得1.36億美元（1.73億新元）貸款，用於推進工程，但雙方仍需就新的技術和經濟條件達成一致。

阿根廷經濟部在聲明中稱，這一工程最早於2013年啟動招標，原計劃於2023年完工，但「長期受到違約、未能根據成本上漲調整價格以及大量投訴等問題困擾」。

聲明還說，要完成塞佩爾尼克水電站及基什內爾水電站，仍需約50億美元投資。

聖克魯斯省省長比達爾（Claudio Vidal）在社交平台X發文稱，這一項目是「國家最重要的工程之一」。他透露，目前已有150名工人正在接受體檢，準備在未來幾天加入施工隊伍，「這是一個能夠創造真正就業、帶動經濟活動，並為當地民眾帶來新機遇的項目。」