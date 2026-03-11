疫情後停運6年　北京至平壤國際列車於3月12日復駛　每周有四班車

3月12日起，來往朝鮮平壤至北京的國際列車服務將恢復，每周有四班車。這是朝鮮因新冠疫情封鎖邊境導致該路線停運約六年後首次重啟。



3月10日，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中國和朝鮮是友好近鄰，保持常態化客運列車營運，對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。



資料圖片：北京-平壤的K27/28次列車（Wiki）

據中國鐵路10日消息，北京往平壤的國際列車每周運行4次，每周一、三、四、六雙向對開。北京往平壤的國際列車當地時間下午5時26分由北京開出，途經遼寧丹東，翌日下午6時07分抵達平壤。平壤至北京的國際列車，當地時間早上10時26分從平壤站開出，於北京時間次日8時40分抵達北京站。

目前列車車票已經開始線下發售，可在北京、天津、山海關、瀋陽、丹東等5地國際聯運代售點購買車票。在丹東和朝鮮新義州口岸辦理出入境手續。

中國外交部發言人郭嘉昆稱，中國和朝鮮是友好近鄰。（中國外交部）

3月10日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，中國和朝鮮是友好近鄰，保持常態化客運列車運營對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。中方支持雙方主管部門加強溝通，為雙邊人員往來創造更加便利的條件。

公開資料顯示，中朝國際旅客列車已有多年歷史，雙方1954年1月在北京簽訂「中朝國境鐵路協定」，同年6月3日，北京至平壤直達旅客列車正式開行，惟2020年1月因為新冠疫情影響而停駛至今。