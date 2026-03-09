台行政院長卓榮泰赴日本觀賽　外交部斥其竄訪令人不齒

3月9日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會，回應台灣行政院長卓榮泰赴日本觀賽一事稱，台灣相關官員竄訪日本是見不得人的勾當，伎倆令人不齒。中方將堅定不移打擊「台獨」分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題。



台媒《中時新聞網》報道，台灣行政院長卓榮泰於3月7日前往日本，在東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽（WBC）台灣對捷克隊的比賽。據介紹，由於日台之間沒有正式外交關係，台灣高官訪日極為罕見。這是自1972年日台斷交以來，現任行政院長首次訪問日本。

日本官房長官木原稔於今天（3月9日）的記者會上稱，台灣方面說明是私人行程，因此日本政府不予評論，並強調「與日本政府官員沒有任何接觸」。

賴清德（左）與卓榮泰（右）。（Facebook／卓榮泰）

外交部發言人郭嘉昆就卓榮泰赴日本觀賽一事回應記者稱，你提到的這個人心懷鬼胎，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟跑到日本搞謀「獨」挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒，中方高度警惕，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打「擦邊球」「搞突破」，日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。

郭嘉昆。（外交部）

中方將堅定不移打擊「台獨」分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整。