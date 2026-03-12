OpenClaw熱潮｜美程式師讚概念巧妙　深圳電商OL卸載嘆：成本太高

俗稱「龍蝦」的AI智能體OpenClaw在內地爆紅，成為科技博主口中打工人必備的「牛馬助理」，不少打工仔因此焦慮。但在深圳做電商工作的風月（化名）對《香港01》表示，體驗過後，她已經卸載了Openclaw，認為其本身不成熟、實用性不大：「Openclaw始終離我的生活太遠。」



在美國矽谷工作的台灣程式設計師小樂（化名）則對記者表示，目前OpenClaw並沒有很符合他需求的使用情景，現在的AI agent其實還是一個初期探索階段，「OpenClaw是一種很有趣很創新的想法，但還是要看未來發展如何」。



OpenClaw在內地爆紅。（資料圖片）

Openclaw的執行優勢？

來自蘇州的小趙向《香港01》介紹稱，她負責公司對接政企的新媒體工作，目前她已經將Openclaw接入飛書使用，她會利用「龍蝦」幫助她完成圖片整理、文檔記錄、公眾號排版等工作。她稱，「養龍蝦」就是讓Openclaw不斷學習skills，「因為Openclaw它本身有自己的迭代和學習能力，讓她學習skills其實蠻簡單的」。小趙認為，Openclaw相比先前出現的AI智能體，優勢在於「部署本地」：「我只需要給它我的文件路徑，它就可以幫我做，而豆包、ChatGPT需要我分別上傳影片、圖片、文檔文件，這樣就比較麻煩」。

小趙表示，在當前科技發展的大趨勢下，Openclaw「不是曇花一現」。目前他們公司對於AI方面比較重視，所以跟上了這波了「龍蝦」安裝潮。她對於Openclaw的發展持看好態度，她認為在後續發展中，Openclaw要真正落實企業、走進千家萬戶，其成本會越來越符合大眾的水平。

不過，針對私隱方面的問題，她表示，公司考慮到這一方面， 部分對保密要求高、涉及決策層的工作，並不會部署Openclaw去協助完成，目前，在執行層Openclaw能較好的發揮作用。

Openclaw。（GettyImages）

3月6日，深圳騰訊大廈樓下排隊等待安裝OpenClaw的市民。（微博@小圳子子子）

杭州的AI模型師：公司正在試用 但效果並不好

杭州的AI模型師Tansy《香港01》表示，對於Openclaw這樣完全開源的智能體來說，安裝與使用都需要較高的門檻。「使用它的話得完全根據你需要部署到雲端還是本地的條件去適配，並按照不同的需要接入不同的平台」。她指出，就中國市場來看，Openclaw接入飛書比較常見，海外可接的平台也基本類似，例如telegram、gmail等聊天和辦公產品。

一位網民發佈飛書「養龍蝦」教程貼。（小紅書@姜橙子）

Tansy稱，她所在的公司正在試用該產品，但「效果並不好」，她認為Openclaw實際使用的效果與技術安裝和調試的情況有關，如果本身調試的不完善，對話和使用都會出問題。

Openclaw真能成為最強AI助手？

對於網絡上Openclaw是「最強AI助手」的評價，Tansy表示，Openclaw最核心的能力就是定製化，可以根據個人需求讓「龍蝦」做助手，智能化辦公、智能運營甚至炒股等，但前提是「要會調試，在它的基礎上繼續開發」。她稱，這不僅僅要求使用者會寫prompt，還需要較強的編程能力。

網民發佈「傻瓜式部署Openclaw」帖子。（小紅書@思維冰美式）

Tansy還指出，實際安裝Openclaw之後用來做的大部分工作，例如回覆郵件、寫文檔等基礎功能，市面上很多AI產品用起來「更絲滑」。使用Openclaw來炒股、運營社媒賬號的更多的是技術博主和極客們，並且「極少數人能用的比較好」。不過，她表示，由於AI發展速度快，去年下半年新出來的產品很多，大家在這個趨勢下會跟着學習使用AI，尤其「科技公司肯定會研究」。

Openclaw杭州線下交流會。（小紅書@郭儒雅）

Openclaw杭州線下交流會。（小紅書@郭儒雅）

深圳電商業者：Openclaw始終離我的生活太遠

在深圳做電商工作的風月（化名）對《香港01》表示，她曾安裝openclaw並接入釘釘和飛書使用，其所在的電商自研公司也已安裝並接入企微使用，但她最大的感受是「Openclaw始終離我的生活太遠」。

她分析指出，Openclaw的使用成本很高，首先就在於API（應用程式編程接口）的調用費比較高，按token（詞元）計費來看，1.2億token約等於183美元，除此之外，還要考慮硬件成本、訂閱成本、維護成本等。

深圳「龍蝦」安裝現場配備了30為工程師，一桌一輪服務。（微博@小圳子子子）

市民圍在一起討論。（微博@小圳子子子）

在經歷過一段時間的實際使用後，她認為，如果要發揮Openclaw的最大效益，有三個情況可以考慮：一是有明確的場景，例如有大量重複且流程清晰，可以標準化的工作，「也許值得用Openclaw自動化」。二是能夠「算得過賬來」，將使用AI智能體的成本與人工成本做比較。三是能控制風險。針對Openclaw安裝熱潮，她表示，這是一個解構當代人社會壓力、生存壓力等方面的切入點，「『龍蝦』的出現放大了大家的焦慮情緒，它能夠自動化工作的功能讓人們意識到，AI似乎真的能夠代替人類」。

目前，她已經卸載了Openclaw，對於其實用性，她表示，企業直接用Openclaw是一個「一步到位」的選擇，但並非所有企業都有技術實力為AI代替某個部門的重複性工作「付費」，並且「Openclaw本身不成熟」，她認為實用性不大。

矽谷程式設計師：可能股票還沒有賺到錢，token的錢就已經付出去了

在美國矽谷工作的台灣程式設計師小樂（化名）對《香港01》表示， OpenClaw這類AI agent，可以將其想像成一個個體，「跟人類區別開來的是它是有AI驅動的，然後它可以自己做一些事情。」

目前OpenClaw並沒有很符合小樂需求的使用情景。在他看來，OpenClaw適用於完成一些例行的工作，但很多公司出於對自己的資料和代碼的保護，可能會反對員工在公司使用AI agent。

小樂指出，OpenClaw的創新屬於應用層的改變，但真正的突破其實還是要看智能模型。他用區塊鏈和OpenClaw類比，並解釋稱：「因為區塊鏈的很多技術都是存在的，它只是把它拼在一起，變成一個很創新的應用吧，但是你要說它真的有原創出什麼技術嗎？其實也沒有。他其實是把很多概念拼在一起，然後那個概念很巧妙。」

Google公司等科技公司並未對OpenClaw有太多討論。（Reuters）

對於OpenClaw在中美兩地的討論度差異，小樂表示，從宣傳力度來說，在美國確實沒有看到像中國這樣幾大公司的宣傳，Google、Facebook和Meta等公司不會「全部跳下來說希望你能裝這樣的東西」。小樂稱：「但絕大部分程式設計師可能聽過這個東西，有些好奇的會稍微玩一下，不會真的很認真的去研究。」

小樂強調，使用OpenClaw除了需要考慮資安風險外，還要意識到讓OpenClaw幫自己做事並不是免費的，以使用AI agent炒股為例，「可能股票還沒有賺到錢，token的錢就已經付出去了。」小樂表示，現在的AI agent其實還是一個初期探索階段，OpenClaw是一種很有趣很創新的想法，但還是要看未來發展如何。

OpenClaw的火熱：更加符合大眾對人工智能的期許

內地浙江大學計算機系研究生依依（化名）介紹，身邊暫時沒有同學部署OpenClaw，而他對OpenClaw的顧慮也在安全方面，因為部署OpenClaw需要給AI非常多敏感權限，如編輯文件、支付方式等等。而他們平日也經常使用大語言模型，有經歷過偶爾AI犯錯的情況，「如果是聊天偶爾犯錯問題不大，但如果agent把需要使用的文件刪除，或者購買了你並不需要的東西的話，相較來說後果更嚴重。」

他認為，OpenClaw的火熱是因為「給一個指令就能自動完成任務，更加符合大眾對人工智能的期許」，但OpenClaw離變成真正的生產力工具還很遠，「噱頭大於實用性。」