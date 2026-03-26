博鰲亞洲論壇｜趙樂際：當今各國人民要求和平與發展願望更逼切

2026年博鰲亞洲論壇24日（周二）起在海南博鰲舉行，全國人大常委會委員長趙樂際26日（周四）出席全體大會並發表主旨演講。



趙樂際發表主旨演講（直播截圖）

（直播截圖）

各國人民要求和平與發展願望更逼切

趙樂際表示，當今世界地緣衝突和局部戰爭此起彼伏；單邊主義、保護主義大行其道，霸權主義及強權政治威脅上升，文明隔閡陣營對抗的舊思維沉渣泛起，各國人民要求和平與發展的願望更迫切，追求公平正義的呼聲更強烈。

他說，歷史已經並將繼續證明團結才是力量，合作才能共贏，人類只有同心協力、攜手前行，才能應對全球性風險挑戰，創造美好未來。

堅持不干涉別國內政

趙樂際表示，要尊重各國主權和領土完整，堅持不干涉別國內政，通過和平方式解決矛盾分歧；要倡議普惠包容的經濟全球化，堅持開放合作，破除各種壁壘，維護產業鏈、供應鏈穩定暢通。

趙樂際又提到，亞洲人民有反抗殖民主義和帝國主義的光榮傳統，珍視和追求自立自強、和平共處，要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，也要尊重世界文明多樣性，反對文明衝突和意識形態對抗。

（直播截圖）

趙樂際指，中國將準確全面貫徹新發展理念，進一步擴大高水平對外開放，堅持擴大內需，釋放超大規模市場紅利。

趙樂際又說，中國將堅持全面依法治國，不斷優化營商環境，也將持續打造市場化、法治化、國際化及一流的營商環境，依法保護外商投資合法權益，切實做到法律適用上一致，地位待遇上平等。

博鰲亞洲論壇2026年年會於24日至27日在海南博鰲舉行。今年年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。設置四大核心議題，並預計舉辦近50場分論壇、圓桌會、對話會等系列活動。

博鰲亞洲論壇2026年年會將於24日至27日在海南博鰲舉行。今年年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。（博鰲官網）

今年是博鰲亞洲論壇舉行的25周年，也是海南自貿港封關運作後的首屆論壇。