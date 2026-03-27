與習近平有深厚淵源　福建閩江學院正式升格大學

近日，福建閩江學院升格為閩江大學，並正式揭牌。《北京青年報》新媒體「政知見」稱，該校和國家主席習近平有一段深厚淵源。



3月25日，福建省委副書記、福州市委書記郭寧寧出席揭牌及研討會，並稱閩江大學是福建福州高等教育發展的一面旗幟，又指習近平總書記始終心繫閩大發展。同場也有清華大學、中國科學技術大學、中國人民大學、廈門大學、東華大學、江南大學、福州大學等大學領導。

「政知見」稱，該校和習近平有一段深厚淵源。閩江學院前身是福州師範高等專科學校和閩江職業大學。1990年至1996年，習近平先後擔任福建省福州市委書記等職，並同時兼任閩江職業大學校長。

報道稱，擔任校長期間，習近平到學校現場辦公，解決校舍、實驗室、師資引進等問題，並促成制定「關於加快閩江大學改革與發展的若干意見」，提出「不求最大，但求最優，但求適應社會需要」的辦學理念。

2018年10月，閩江學院60周年校慶之際，習近平專門發出賀信，希望閩江學院堅持走應用型辦學之路，努力培養更多高素質的技術技能人才。2021年，他到福建考察時也專程在閩江大學看望師生，對閩大發展寄予殷切期望。

出席研討會當天，郭寧寧表示，閩江大學要以更名為新起點，帶著特殊感情、特殊責任、特殊使命、特殊擔當，循跡溯源學思踐悟，對標對表貫徹落實，加快建設高水平有特色的應用技術型大學。